Caio Blat revela motivo de sua ausência na festa da namorada

Após rumores de crise no relacionamento, Caio Blat exibe foto com Luisa Arraes e fala sobre sua ausência na festa de aniversário dela

O ator Caio Blat revelou que não conseguiu ir ao aniversário da namorada, a atriz Luisa Arraes. Em um post nas redes sociais, ele explicou o motivo de sua ausência e exibiu uma foto com ela.

O artista disse que faltou na festa por causa de um trabalho no teatro. "Só perdi sua festa por causa do teatro, mas saber como foi no dia seguinte é mais saboroso ainda... Te amo, Luisa Arraes, agora 31", disse ele.

Há poucos dias, Caio e Luisa foram alvos de rumores de que estariam vivendo uma crise no relacionamento. De acordo com o jornal Extra, os dois teriam se afastado após um pedido dela para ter um tempo na relação.

A publicação informou que fontes contaram que ela quis pensar no futuro do relacionamento deles. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre os rumores de crise na relação.

Vale lembra que Caio e Luisa vivem um relacionamento aberto. Eles vivem em casas separadas, mas estão sempre juntos. Nos últimos tempos, eles não foram vistos em eventos públicos entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Caio Blat colocou mansão à venda

O ator Caio Blat colocou à venda sua mansão no Rio de Janeiro há alguns anos, mas o local ainda segue disponível para ser comprado. Agora, ele contou o motivo para ter decidido vencer a propriedade.

A casa está anunciada por R$ 4,5 milhões, fica no Itanhangá, com vista para a Mata Atlântica e a Barra da Tijuca. O ator contou que quer vender a casa para começar uma nova fase em sua vida.

"Esta casa foi um grande sonho da minha vida. Eu sou louco por arquitetura. Construí durante muitos anos, me dediquei junto com a Maria Ribeiro. Eu era casado com ela. Moramos lá, tivemos filho (Bento, de 14 anos), fomos felizes. Mas, depois que a gente se separou, a gente saiu de lá, é uma casa muito grande. Ela tem funcionado bem para locação (numa plataforma de locação, uma diária num fim de semana sai a cerca de R$ 1.750 em junho). Tem várias filmagens, programas da TV são feitos lá, videoclipes... É uma casa que está sempre sendo alugada. Tenho muita vontade de vender para começar um outro momento da minha vida. Então, estou super afim de vender esta casa", disse ele à Coluna Play, do Jornal O Globo.

E completou: "É uma casa que tem características especiais. Fica bem no alto do morro, é toda aberta para a mata. Precisa de um morador com uma cabeça diferente mesmo. Não é uma casa simples".