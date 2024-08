Luciano Huck promoverá 'disputa' entre Angélica e Xuxa no Domingão, diz site

Ainda neste mês, o apresentador Luciano Huck colocará Angélica e Xuxa Meneghel em duelo durante o Domingão, da Globo, diz site

Os próximos episódios do Domingão prometem entregar bastante entretenimento! Luciano Huck promoverá um embate entre Angélica e Xuxa Meneghel no palco da atração, assim como foi com a "disputa" entre Faustão e Gugu Liberato (1959-2019) por meio de seus filhos João Guilherme Silva e João Augusto Liberato na Batalha do Lip Sync. Agora, as loiras farão a estreia da terceira temporada do quadro.

Segundo informações publicadas pela Folha de S. Paulo e confirmadas pelo Notícias da TV, a gravação acontecerá nos Estúdios Globo na próxima quinta-feira, 15, e o programa vai ao ar no domingo seguinte, dia 18. A ideia teria partido do próprio apresentador, que gosta de sempre trazer novidades para o programa.

Vale lembrar que, recentemente, Eliana também esteve no Domingão, como jurada da final do 'Dança dos Famosos'. Além disso, os dois estiveram juntos durante a reportagem do Fantástico, da Globo, sobre a chegada da loira na emissora.

Luciano Huck passa por exame após acidente nas férias

O apresentador Luciano Huck mostrou na última segunda-feira, 05, que já está de volta ao Brasil e ao trabalho. Após ter um dia de gravações, o famoso revelou que foi fazer um exame de imagem para ver como estava sua mão.

No vídeo feito antes de passar pelo raio-X, o esposo de Angélica contou que ele protagonizou um tombo na escada enquanto estava viajando com a família fora do Brasil. Usando a roupa para realizar o procedimento, o global surgiu sorrindo ao lado do profissional que realizaria o exame.

"Caiu na escada nas férias, agora tô com o Sandro, com roupa de chumbo pra tirar um raio-X da mão", disse o comunicador ao aparecer pronto para tirar a imagem de sua mão. Em seguida, ele exibiu as fotos tiradas do membro. Confira os registros!