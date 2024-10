Leandro Lima conta que sofreu acidente na Itália: 'Quebrei a cara'

No Lady Night, o ator Leandro Lima contou sobre a época em que viveu na Itália ele relembrou o dia que foi atropelado por um ônibus

Durante sua participação no Lady Night desta quarta-feira, 23, o ator Leandro Lima relembrou a época em que viveu na Itália por conta de sua carreira nas passarelas. Ao ser questionado por Tata Werneck sobre como foi sua experiência no país europeu, ele contou sobre o dia que foi atropelado por um ônibus.

"Eu fui atropelado por um ônibus, daquele sanfonado. Um ônibus sem fim, assim. Todo mundo me pergunta: 'Estava bêbado, de ressaca? Era de madrugada?'. E, não: era oito da manhã, eu estava indo para o trabalho, e acordei no hospital", relembrou o artista.

E ele contou que fraturou o rosto com o acidente. "Eu fui mexer a minha língua, dentro da boca. Ela estava do tamanho dessa caneca [apontou para caneca do cenário]. Foi uma fratura no [osso] zigomático, e ficou muito inchado. Quebrei a cara, literalmente", detalhou.

Leandro Lima fala sobre paternidade

Em entrevista recente à TV CARAS, Leandro Lima falou sobre paternidade e carreira. Ele é pai de Giulia Lins, de 23 anos, de um relacionamento anterior, e do pequeno Toni, de 2, do casamento com Flávia Lucini. E ele fez um parâmetro entre as duas épocas em que viveu os primeiros momentos da paternidade.

“Hoje em dia a gente tem muito mais acesso a informação. E muita coisa evoluiu de lá pra cá. Haja vista a criação que eu tive, a criação e a informação que a gente tem, enquanto pais hoje em dia. E na época da Giulia, eu não tinha essa consciência de que eu tinha que educar um ser humano pra que ele enfrentasse a vida. Na verdade, era uma coisa do tipo: como é que a gente vai fazer pra isso acontecer, para se manter vivo? Hoje, tenho outras preocupações com o Toni”, diz. Veja a entrevista completa.

