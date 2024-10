Inês Brasil nega constrangimento a Tatá Werneck no Lady Night e revela: 'Eu recusei'

Em entrevista à CARAS Brasil, Inês Brasil fala sobre repercussão da participação no Lady Night e abre o jogo sobre suposto climão com Tatá Werneck

Inês Brasil (54) foi uma das convidadas do Lady Night, talk show apresentado por Tatá Werneck (41) no Multishow, nesta terça-feira, 22. A cantora, que ficou famosa após divulgar seu vídeo de inscrição para o Big Brother Brasil, nunca entrou na casa e, apesar de ainda não ter realizado o antigo sonho, finalmente esteve nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Ela dividiu o sofá da atração com ninguém menos que Narcisa Tamborindeguy (57) em um episódio marcado por momentos engraçados e novos memes. Em entrevista à CARAS Brasil, a intérprete do sucesso musical Undererê revela como foi aparecer na líder de audiência e abre o jogo sobre um suposto constrangimento que teria causado na apresentadora.

"Eu estou muito feliz em ter aceitado este convite da Tatá Werneck para participar do Lady Night. Antes ela já tinha me chamado duas vezes e eu recusei antes, falei que não iria por motivo que achava que ela iria só fazer perguntas blá, blá, blá pra mim e, por este motivo, sempre falei não", revela.

A famosa finalmente resolveu aceitar o convite da humorista após a insistência de Tatá e da produção do programa. Seu empresário, segundo ela, também deu uma força para ela aparecer na tela do canal do Grupo Globo.

"Graças a Deus dessa vez os meus produtores falaram pra mim que ela estava me chamando de novo com a produção dela aí eu falei: 'ok, dessa vez vou'. E graças a Deus fui e está sendo este lindo sucesso de explosão mundial de aparecer na Globo, no programa do Multishow e da Tatá Werneck, ela é maravilhosa", comemora.

A apresentadora do Lady Night ficou tímida?

Durante a entrevista, Tatá questionou o posicionamento das convidadas sobre vizinhos que gemem alto. Sem papas na língua, Inês disparou: "Eu não vou falar, porque eu só gemo muito alto quando eu tô fazendo um babado". Ao que a atriz perguntou: "O que é babado?". "É dando atrás e gemer", respondeu a cantora.

A global brincou sobre arrependimento de ter feito a pergunta, o que foi apontado pelo público sobre constrangimento. Brasil nega que tenha passado do ponto e revela divertimento com a reação dos fãs após a exibição do programa.

"Adoro [risos], eu adoro e me amarro quando a gente fala sobre sexo, sobre gemer e tudo mais. Eu acho que a Tatá não ficou tímida quando eu respondi não, porque ela e todo mundo sabe que eu fiquei a número 1 das número 1 uma das maiores prostituta da Europa na Alemanha, e todo mundo sabe que até saiu segunda-feira passada a minha nova música de proibidão que já está no meu canal do YouTube e agora no dia 25 de outubro essa minha linda e belíssima música proibidão vai ser lançada em todas as plataformas digitais. A Tatá já sabe que eu amo putarias boas", afirma.

VEJA PARTICIPAÇÃO DE INÊS BRASIL NO LADY NIGHT:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @multishow

Leia também:Ticiane Pinheiro é pega de surpresa com pedido de Rafaella Justus: ‘Facada no peito’