Leandro Lima revela atitude inusitada do filho com famoso diretor: ‘Mandou fazer silêncio’

Em entrevista à TV CARAS, o ator Leandro Lima fala de paternidade e carreira e relembra situação divertida do filho Toni, de 2 anos, com famoso diretor

Leandro Lima (42) encara o desafio do primeiro musical, após sucesso em Pantanal e Terra e Paixão, novelas da TV Globo. O ator dá vida a Elvis Presley no espetáculo Elvis - A Musical Revolution. Em entrevista à TV CARAS, ele fala sobre paternidade e carreira. O artista é pai de Giulia Lins (23), de um relacionamento anterior, e do pequeno Toni (2), do casamento com Flávia Lucini (33). No bate-papo, ainda relembra uma situação divertida entre o caçula e um famoso diretor: “Mandou calar a boca”.

Para interpretar Elvis, Leandro precisou viajar para Memphis, no Tennessee, onde mergulhou na história do Rei do Rock, e ficou longe do filho. “Imagina que eu saí do ensaio, o carro da produção me pegou no ensaio, fui pra Memphis, passei três dias e voltei para o ensaio. Não passei em casa, nem na ida, nem na volta. Foi muito intenso, tinha momentos que eu tinha uma certa crise de consciência, porque estava passando muito pouco tempo com o Tony. Mas ao mesmo tempo, pensava: lá na frente, quero que ele tenha orgulho do pai dele; e que aquilo era um mês que eu estaria um pouco mais ausente. Um ou dois meses”, diz.

Vale destacar que Memphis é um ícone do rock, repleta de locais históricos que refletem a era de ouro da música. A cidade abriga a famosa mansão Graceland, onde Elvis Presley viveu por duas décadas.

Em seguida, o ator relembra um momento inusitado entre o caçula e o ator Miguel Falabella (67), quem o dirige na produção. “Ele mandou o Miguel Falabella fazer silêncio. Ele se deu superbem com o Miguel. O Miguel falou que uma criança reconhece a outra. Ele foi lá, no dia da coletiva de imprensa, e tinha que ficar em silêncio. Falaram: ‘Silêncio porque os atores vão entrar daqui a pouco’. Aí o Miguel chegou e falou alto: ‘Oi, Tony, você veio ver o seu papai? Aí, ele virou pro Miguel e falou: ‘Shhhii’”, destaca.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: