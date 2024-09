Larissa Nunes encara desafio após cenas ousadas em série: 'Momento de maturidade'

Em entrevista à Rolling Stone Brasil, Larissa Nunes fala sobre maturidade profissional e exalta trabalho na série Vidas Bandidas, disponível no Disney+

Destaque no elenco da série Vidas Bandidas, do Disney+, Larissa Nunes tem comemorado a escalação para o projeto, que marca um período de maturidade em sua carreira artística. Em entrevista à Rolling Stone Brasil, a atriz falou sobre a produção e como foi protagonizar cenas quentes pela primeira vez.

"Além de ser divertido, é também um baita peso na responsabilidade de estar em uma produção, que é uma produção Disney, que tem um investimento pesado. Na minha carreira, para mim, a Marina é um personagem extremamente maduro", declara.

"Estava esperando há um bom tempo um personagem que vivesse sob tensão, que tivesse dramas fortes, potentes, porque eu venho feito trabalhos principalmente de épocas, entre séries e novelas", conta ela, que em 2022 viveu a professorinha Letícia, em Além da Ilusão, na TV Globo.

Em Vidas Bandidas, Larissa interpreta a jovem Marina, que acaba envolvida no mundo do crime através de Raimundo (Thomás Aquino) e Serginho (Rodrigo Simas). Depois de viver as experiências da personagem, ela não tem dúvidas que o trabalho foi desafiador e empolgante.

"Acho que foi o primeiro personagem que eu pude dar saltos bem radicais de emoção. Foi o meu primeiro trabalho com cenas de intimidade. Foi um momento importante para mim, de maturidade também. Mas acho que, sim, para mim é muito relevante poder contar com esse trabalho agora", finaliza.

Produzida originalmente pela Disney+, Vidas Bandidas também será transmitida na Band, às quartas-feiras, na faixa nobre do canal, a partir das 22h45. A parceria com a plataforma de streaming chega logo após a emissora fechar um contrato também com a Max, para exibir simultaneamente a série Operação Fronteira.