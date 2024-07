Jornalista da Band enfrenta tensão em Paris durante cobertura da Olimpíada

A jornalista Sonia Blota, correspondente da Band na França, teve sua cobertura da Olimpíada de Paris-2024 interrompida nesta quarta-feira, 24

A jornalista Sonia Blota, correspondente da Band na França, teve sua cobertura da Olimpíada de Paris-2024 interrompida durante um momento tenso nesta quarta-feira, 24. Enquanto gravava em frente ao Arco do Triunfo, a polícia ordenou a evacuação do local em razão de uma ameaça de bomba.

O momento foi compartilhado nas redes sociais da emissora. No vídeo, as autoridades francesas avisam a repórter sobre o isolamento do local. A equipe planejava gravar uma entrada em frente ao ponto turístico, mas teve que se retirar do local imediatamente.

O vídeo não tem áudio, mas é possível notar a tensão da repórter e da equipe diante da ameaça. "Uma ameaça de bomba no Arco do Triunfo colocou em alerta as autoridades francesas nesta quarta-feira, 24, às vésperas da Olimpíada de 2024, em Paris. Sonia Blota, da Rádio Bandeirantes, estava no local e registrou o momento exato da evacuação", diz a legenda da publicação.

Veja o momento:

Campeão olímpico é roubado na véspera dos Jogos de Paris

O campeão olímpico de BMX Freestyle Logan Martin teve seus pertences roubados entre a noite de terça-feira, 23, e quarta-feira, 24, em Bruxelas, na Bélgica, antes da ida à Paris para a disputa dos Jogos Olímpicos 2024. Ele usou suas redes sociais para mostrar a van da equipe arrombada.

Nas imagens, é possível ver a janela do veículo quebrada e pedaços de vidro espalhados no chão. Na legenda, ele escreveu: "Nossa van foi arrombada durante a noite. Felizmente a maior parte das nossas coisas estava no nosso quarto e conseguimos recuperar muitas delas também. Perdi minha carteira, mochila e algumas outras coisas, mas no geral não foi tão ruim. É lamentável quando as pessoas sentem necessidade de fazer coisas assim". Veja o vídeo