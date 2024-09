João Velho relembra sucesso de Malhação e explica 'sumiço' da TV: 'Nunca deixei'

Em entrevista à CARAS Brasil, João Velho relembra sucesso de Malhação 2004, temporada clássica da novela adolescente que revelou diversos nomes da TV

Mesmo após 20 anos, João Velho (40) segue sendo lembrado por viver o personagem Catraca na elogiada temporada de 2004 de Malhação, que foi responsável por revelar diversos nomes da teledramaturgia brasileira. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista relembrou o trabalho e explicou o suposto sumiço da TV, a qual volta e meia tem aparecido com novos projetos.

"As pessoas lembram o tempo todo do Catraca. É muito legal, tem gente que fala do trabalho com muito carinho e é muito bacana. Eu recebo muitas mensagens, sim, é um trabalho que foi muito importante não só na minha vida, como na vida de muita gente", diz.

Sobre o contato com alguns colegas do elenco, João confessa que depois de 20 anos a amizade não é a mesma de antes, mas garante que a energia continua de muita festa quando eles acabam se encontrando em eventos. "Eu tenho pouco contato, mas sempre que a gente se encontra, eu, Guilherme Berenguer, a Marjorie, o Bruno Ferrari, é muito alegre, muito carinhoso, a gente tem muito carinho por aquela época".

Embora esteja alguns anos longe da TV aberta, João explica que não "sumiu" da televisão como algumas pessoas acham e garante que volta e meia faz participações. "Nunca deixei de trabalhar na TV, enfim, eu sou ator, eu trabalho com qualquer coisa que envolva esse ofício, mas eu confesso que durante um tempo eu fiquei mais dedicado ao teatro", afirma.

"Mas também combinou das pessoas perceberem que eu estava fazendo teatro com mais amor e aí uma coisa leva a outra, né? Quando a gente faz uma coisa com muito carinho, muito amor, acaba sendo que você vai entrando nessa rede, mas eu nunca deixei de querer trabalhar com televisão. Eu adoro fazer televisão", completa ele, que recentemente estreou no streaming com How To Be a Carioca, série protagonizada por Seu Jorge, no Disney+.

No mês passado, João viralizou nas redes sociais após participar do Sem Censura, programa apresentado por sua mãe, Cissa Guimarães. Na ocasião, o ator fez uma pequena imitação da matriarca, divertindo os internautas com a relação de intimidade entre eles. "São anos de observação e prática, minha mãe tem um jeito super característico, um jeito notório, muito único. É uma marca registrada dela, e eu herdei algumas partes do corpo dela e consigo reproduzir [risos]", diz aos risos, que finaliza: "A gente se dá muito bem e temos muitas coisas parecidas. Ela é muito moleca, temos muita intimidade".