João Velho encerra temporada como diretor de peça com apoio da mãe, Cissa Guimarães

Em entrevista à CARAS Brasil, João Velho fala sobre apoio da mãe, Cissa Guimarães, e dá detalhes sobre o espetáculo Eles Não Usam Black-Tie

Filho de Cissa Guimarães (67) e Paulo César Pereio (1940-2024), o ator João Velho (40) está em cartaz no Rio de Janeiro com o espetáculo Eles Não Usam Black-Tie, primeira peça que já dirigiu. Entusiasmado com o fim da terceira temporada de apresentações, o artista recorda o apoio da mãe com a divulgação do projeto.

"Estive no programa da minha mãe para falar sobre o espetáculo Eles Não Usam Black-Tie, que estou dirigindo. É minha primeira direção, que estou fazendo com a Única Companhia", conta ele, em entrevista à CARAS Brasil. No início de agosto, ele esteve no Sem Censura (TV Brasil), programa de Cissa Guimarães, e além de falar sobre a peça também se tornou assunto por imitar a mãe .

O artista afirma que já tinha costume de imitar sua mãe. Foi nos bastidores de um dos programas que ele fez a imitação e, após um momento de diversão, a equipe da atração pediu que ele fizesse a brincadeira quando fosse ao Sem Censura.

"São anos de observação e prática, minha mãe tem um jeito super característico, um jeito notório, muito único. É uma marca registrada dela, e eu herdei algumas partes do corpo dela e consigo reproduzir [risos]", conta João.

Agora, nesta quinta-feira, 29, o artista encerra a terceira temporada de apresentações de Eles Não Usam Black-Tie. O espetáculo, que está em exibição no Teatro Glauce Rocha, surgiu há anos e já teve montagens na Mostra do Vidigal e no Leblon.

"É um projeto antigo, comecei a dar aula no Nós do Morro e foi quando propus estudar textos e um deles era Eles Não Usam Black-Tie. A coisa foi gostosamente se desenrolando", recorda o ator. "Não é mais uma turma, agora virou uma companhia de teatro. É muito bonita essa trajetória."

