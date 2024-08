João Silva garante entrevista com Boni para seu programa aos domingos

Prestes a estrear aos domingos com seu programa, João Silva, o filho de Faustão, fala com exclusividade sobre a oportunidade de ter entrevistado Boni

O apresentador João Silva, o filho de Faustão, está prestes a brilhar aos domingos assim como seu pai fez por muitos anos na televisão. Com mudança prevista para o dia 15 de setembro, o Programa do João deixará as noites de sábado na Band e promete muitas novidades para os domingos. Inclusive, o jovem comunicador contou com exclusividade para a CARAS Digital como foi entrevistar Boni.

O desejo de conversar com o grande ex-diretor da Globo, que fez história na televisão brasileira e acabou de lançar seu livro, O Lado B de Boni, já era antigo, desde a época do Faustão na Band. Agora, João Silva teve a oportunidade e promete boas revelações no bate-papo com previsão de ir ao ar no dia 29 de setembro.

"Então, a oportunidade surgiu através de um contato da produção, mas já era uma vontade, inclusive no Faustão da Band, por conta de um problema cardíaco que ele teve e acabou não deu pra ele ir pro palco, então com esse lançamento do novo livro do Boni, então acabou que deu certo desta vez", contou.

Diante da oportunidade, João Silva revelou que não deixou de contar para o pai sobre a entrevista e trocou informações com Faustão, que ficou com o Domingão na Globo de 1989 a 2021. "Claro, sempre falo com o meu pai sobre os convidados e pedi pra ele me contar algumas histórias que vocês vão conseguir ver, quando o programa sair", disse.

Mesmo sendo de outra geração, aos 20 anos, João Silva demonstra maturidade e reconhece a importância de Boni. Consciente da história da TV, o herdeiro de Fausto Silva falou sobre o que sentiu ao sentar para conversar com o diretor.

"Uma gratidão enorme, a pessoa fez com que a gente tivesse essa televisão de hoje, né, com as oportunidades que a gente tem pra trabalhar e é uma gratidão, então uma pessoa como essa no Brasil, um brasileiro que conseguiu abrir tantas portas, não só pros artistas, mas pra todos os colaboradores da televisão", declarou.

É bom lembrar que o Programa do João estreou na Band em outubro de 2023. Enquanto não é colocada aos domingos, a atração passa aos sábados à noite. Antes de ter seu próprio programa, João Silva começou na emissora ao lado do pai e de Anne Lotterman.

Nas últimas semanas, Faustão deu uma entrevista ao Fantástico e esclareceu que não estava internado, como muitas notícias alegavam. "Na verdade, eu só fui hospitalizado duas vezes, no transplante do coração e do rim. Vou duas vezes por semana fazer diálise, que é um aparelho que filtra, por toda a questão do rim”, afirmou ele, que ainda negou que tenha feito contato com Silvio Santos no hospital. "Eu sabia que a situação do Silvio era grave. Eu não queria incomodá-lo, assim como eu não queria visitas. Eu queria ter um respeito por ele”, contou.

