Faustão desmente nova internação e revela motivo de idas ao hospital

Em entrevista no Fantástico, Faustão fala sobre o seu quadro de saúde após passar por dois transplantes no último ano

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, participou do programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 18, para homenagear Silvio Santos e aproveitou para falar sobre sua própria saúde. Ao ser questionado pela repórter Renata Ceribelli sobre os rumores de que teria sido internado no mesmo hospital onde Santos estava, ele negou.

Fausto contou que apenas foi ao hospital para fazer hemodiálise, que é um procedimento para filtrar o sangue. "Na verdade, eu só fui hospitalizado duas vezes, no transplante do coração e do rim. Vou duas vezes por semana fazer diálise, que é um aparelho que filtra, por toda a questão do rim”, afirmou ele, que ainda negou que tenha feito contato com Silvio Santos no hospital. "Eu sabia que a situação do Silvio era grave. Eu não queria incomodá-lo, assim como eu não queria visitas. Eu queria ter um respeito por ele”, contou.

Ao ser questionado sobre sua saúde, ele disse que está bem e falou sobre os transplantes. "Eu nunca fumei nada, nunca bebi, não bebo nem licor e cerveja, nunca usei droga. Eu caí na malha fina, e eu fiz transplante de coração. Agora tenho um coração de atleta de 35 anos e preciso cuidar da funilaria, fazer fisioterapia, exercício… É fundamental”, comentou.

Por fim, ele comentou sobre a possibilidade de voltar à TV, mas deixou o mistério no ar. "Muita gente tem saudade, deve ser a família que é grande…”, brincou.

Faustão no aniversário da esposa

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, surpreendeu ao ser fotografado em um evento familiar. Na noite de 27 de junho de 2024, o comunicador fez questão de participar da festa de aniversário de sua esposa, Luciana Cardoso, após enfrentar dois transplantes de órgãos.

O astro apareceu sorridente e ao lado de sua família durante a festa. Ele foi fotografado ao lado da esposa e também dos filhos, João Guilherme e Rodrigo.

Veja as fotos na galeria abaixo: