João Guilherme reflete sobre ter sido criado por mulheres

João Guilherme refletiu sobre o fato de ter sido criado majoritariamente por mulheres e como isso impactou em sua educação

João Guilherme foi o convidado do programa Alma Cozinheira, que vai ao ar no GNT nesta quarta-feira, 6. O famoso, que é filho de Leonardo e Naira Ávilla, contou que foi criado majoritariamente por mulheres, o que impactou em sua educação.

"Não precisei ir muito longe para pensar na maneira como faço para me comportar ou para enxergar o mundo com tais olhos. Foi só uma educação, eu vivi dentro de casa com a minha mãe. Foi uma educação para isso. Isso era o certo, isso era o normal, respeitar o outro, respeitar a maneira que a pessoa se enxerga", disse ele.

Além da mãe, o famoso também cresceu muito próximo à avó e à tia. "E isso sempre foi lindo. Então, se eu trato os outros dessa forma, eu acho linda a maneira que as pessoas tratam o respeito pelo outro, quero ser respeitado assim também", contou.

Festa à fantasia

Recentemente, Bruna Marquezine e João Guilherme marcaram presença em uma festa de Halloween na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na entrada do evento, o casal posou junto para exibir suas fantasias e, além de tudo, deixou a discrição de lado ao trocar beijos em público.

Em uma rara aparição, Bruna e João chamaram atenção ao entrar na festa com fantasias combinadas e muito românticas! Para a ocasião, a atriz apostou em um vestido branco e asas de anjo, como Julieta, enquanto o ator se vestiu como um soldado, inspirado no Romeu do filme Romeu + Julieta.

Além de exibirem a sintonia com as fantasias combinando, Bruna e João, que mantêm um perfil discreto, deixaram a timidez de lado e se beijaram na frente dos fotógrafos. Inclusive, a própria artista quem puxou o ator para um beijo, encantando os presentes com a demonstração de carinho e a cumplicidade do casal, que faz raras aparições juntos.

