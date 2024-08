Heloísa Honein se pronuncia sobre boatos envolvendo remake de Vale Tudo: 'Grande novela'

Durante coletiva nos Estúdios Globo, a atriz Heloísa Honein comentou sobre sucesso de personagem em No Rancho Fundo e especulações da carreira

Uma das apostas recentes da Globo para as novelas da casa, Heloísa Honein, a Margaridinha de No Rancho Fundo, se pronunciou sobre os rumores envolvendo sua suposta escalação para viver a personagem Maria de Fátima, no remake de Vale Tudo. Durante conversa com a imprensa nos Estúdios Globo, a qual a CARAS Brasil esteve presente, a artista disse que não sabe de onde surgiu o boato.

"Eu estou feliz porque as pessoas pensaram em mim pra isso, me enxergam desse lugar de alguma forma, então eu fiquei agradecida. Mas não chegou nada, nenhum teste pra mim, nada aconteceu. Então eu sigo aqui, querendo trabalhar depois de eu acabar esse trabalho. Então é isso, foram especulações", declara.

A atriz seguiu falando sobre a possível oportunidade de estar na próxima novela das 21h da Globo e confessou que seria uma realização pessoal estar na trama, que é vista como uma das produções clássicas da teledramaturgia brasileira. "É um grande personagem, uma grande novela. Eu assistia, a Gloria Pires é uma coisa. Eu adoraria", diz.

Leia também: Larissa Bocchino, de No Rancho Fundo, entrega segredo de caracterização

Ainda durante o bate-papo, Heloísa comentou sobre a popularidade de sua personagem em No Rancho Fundo, que é muito querida pelos telespectadores e acabou gerando reações até mesmo nas ruas. Ela aproveitou para comparar com sua experiência na novela Todas as Flores. "Com a Brenda eu fui odiada e isso me deixou mal, me deixou triste. Falaram que iam me bater na rua e hoje em dia amam a Margaridinha. Eu não sei o que eu fiz".

"Esses dias eu recebi uma mensagem na DM que falava assim: 'Oi, eu sou a Margaridinha da vida real. Todo mundo aqui fala assim: 'Você parece a menina da novela'. Eu falei, cara, essas pessoas existem. Ela conquistou, e que bom, eu fico feliz", finaliza.

CONFIRA O VÍDEO: