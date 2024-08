Filho de Faustão abre álbum de fotos raras com o pai

Filho de Faustão, João Silva abre álbum de fotos intimistas da família para mostrar momentos do pai com os três herdeiros

O jovem apresentador João Silva decidiu mostrar momentos do seu pai, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, em família. Em um álbum de fotos no Instagram, ele relembrou fotos do pai com os três filhos em vários momentos descontraídos.

Nas imagens, Faustão apareceu cuidando dos herdeiros em momentos intimistas, como passeios em família e detalhes da rotina na casa deles. “Retratos de família”, disse João na legenda do post. O apresentador teve três filhos: Lara, João e Rodrigo.

Vale lembrar que Faustão está longe da TV há um ano. Neste meio tempo, ele enfrentou desafios em sua saúde. Em 2023, o comunicador realizou um transplante de coração e, em 2024, fez um transplante de rim. Agora, ele se recupera dos procedimentos perto da família.

Faustão no aniversário da esposa

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, surpreendeu ao ser fotografado em um evento familiar. Na noite de 27 de junho de 2024, o comunicador fez questão de participar da festa de aniversário de sua esposa, Luciana Cardoso, após enfrentar dois transplantes de órgãos.

O astro apareceu sorridente e ao lado de sua família durante a festa. Ele foi fotografado ao lado da esposa e também dos filhos, João Guilherme e Rodrigo.

