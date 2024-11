Ana Maria Braga revela espaços íntimos de sua fazenda e mansão em vídeo

Ao fazer vídeo refletindo sobre a vida, Ana Maria Braga revela um pouco de sua intimidade longe das câmeras e espaços de suas propriedades; veja

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou um vídeo inspirador para falar sobre viver a vida intensamente e, além de servir de exemplo para muita gente com sua energia e alto astral, a famosa chamou a atenção ao aparecer em alguns lugares de suas propriedades.

Dona de uma fazenda gigantesca, a loira, que está construindo uma casa sustentável para a filha em Botucatu, em São Paulo, impressionou ao surgir na grande cozinha de seu lar fazendo pizza e em outros momento mexendo em plantações.

Em outra parte do vídeo, Ana Maria Braga surgiu em sua mansão em São Paulo na companhia de seus cachorros. No registro foi possível ver um pouco do quarto da comandante do Mais Você e até parte de seu banheiro luxuoso, com bancada grande e repleta de produtos.

"Despertar novos interesses e explorar coisas diferentes é uma forma poderosa de se manter ativo, jovem e cheio de energia, independentemente da idade. A curiosidade é o combustível para uma vida vibrante! Se cuidem", refletiu ela na legenda ao mostrar um pouco de sua rotina cheia de tarefas além de seu programa na Globo.

Ainda na última semana, Ana Maria Braga postou fotos raras ao lado de seu namorado, o produtor e jornalista Fábio Arruda, em sua mansão, antes de marcarem presença no leilão de Ronaldo Fênomeno e Celina Locks.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Como é a casa que Ana Maria Braga está construindo para a filha?

No segundo semestre de 2024, a filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, compartilhou em sua rede social como anda a obra de sua casa sustentável. Priorizando a vida perto da natureza, a residência da herdeira global está localizada em Botucatu, em São Paulo, onde ela já mora com o marido, o professor de yoga colombiano Badarik González, e os quatro filhos.

Mariana Maffeis então mostrou que as janelas têm formato redondo, as paredes são feitas em terra crua e até um fogão à lenha foi construído na cozinha. Meses atrás, a filha da famosa já havia postado outras fotos da construção e dado alguns detalhes da obra sustentável. "Para quem perguntou sobre sustentabilidade, além do uso da terra crua, investimos numa cisterna de captação de água de chuva para uso nas latrinas, lavagem geral e lavagem de roupas", contou.

