Ana Maria Braga fala sobre namorado jornalista: “É um companheirão'

Discreta quanto a sua vida pessoal, a apresentadora Ana Maria Braga falou sobre sua relação com o namorado, o jornalista Fábio Arruda

Discreta quanto a sua vida pessoal, a apresentadora Ana Maria Braga falou sobre sua relação com o namorado, o jornalista Fábio Arruda. Em entrevista entrevista à GQ Brasil, a artista falou que o companheiro, com quem se relaciona há quase 4 anos, a faz muito bem.

“Ele é um companheirão. Ele me faz rir, me faz sorrir, é um companheiro e tanto, então para mim é uma diversão”, disse ela. Ela também revelou que, devido à agenda de trabalho, nem sempre os dois conseguem estar juntos, mas os momentos a dois são sempre preciosos.

A artista ainda falou sobre o sucesso que faz na internet: “Não sai de propósito, eu não crio meme, mas eu acho um barato porque se está repercutindo é sinal que está fazendo sucesso. Se está fazendo sucesso, se está fazendo as pessoas rirem, está ótimo, para mim é maravilhoso”, afirmou.

Ana Maria Braga posta fotos com o namorado em sua mansão e impressiona

Recentemente, Ana Maria Braga chamou a atenção ao postar fotos com o namorado, o jornalista Fábio Arruda. O casal se arrumou para ir ao evento de gala e resolveram fazer fotos na mansão da loira.

Prontos para o leilão beneficente do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e sua esposa, Celina Locks, os pombinhos surgiram deslumbrantes e impressionaram os internautas. A global ainda roubou a cena com um vestido todo brilhante e com recorte na barriga.

"Rumo aos Galáticos, primeiro leilão beneficente da Fundação Fenômenos do nossos amigos", disse ela ao compartilhar os registros. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Lindos", escreveram. "Casal lindo", falaram outros.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde o primeiro semestre de 2022, mas só assumiram o romance publicamente em 2023. Eles vivem um romance discreto e longe dos holofotes, tanto que fazem raras aparições em público juntos. Fábio trabalha com a equipe de Ana Maria Braga e está sempre perto dela.