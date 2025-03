Filha de Ellen Pompeo é proibida de ver Grey’s Anatomy. Entenda o motivo da decisão radical

A atriz Ellen Pompeo, que viveu a protagonista Meredith Grey na série Grey’s Anatomy, chocou ao revelar que sua filha não pode assistir ao projeto de jeito nenhum

A atriz Ellen Pompeo, que viveu a protagonista Meredith Grey na série Grey’s Anatomy, proibiu sua filha de 10 anos de assistir ao projeto audiovisual. Em entrevista no programa Jimmy Kimmel Live, ela explicou sua decisão como mãe de não deixar que sua filha assista aos episódios da série.

A estrela disse que não quer que a filha veja as cenas impróprias para sua idade que existem na série. Além disso, ela não quer que a herdeira veja a mãe em cenas com conotação sensual. “Minha filha de 15 anos viu e agora minha filha de 10 anos quer ver, mas ela não está pronta. Muitas crianças na escola dela já viram. Sem julgamentos sobre outros pais, mas não quero que minha filha me veja de calcinha na televisão ainda. Mas todos os colegas dela já viram ”, disse ela.

A artista também comentou que passou tanto tempo interpretando a personagem Meredith que não lembra de tudo o que aconteceu na série quando revê alguma cena. “Não me lembro de metade disso… Eu fico tipo: ‘Uau, quando isso aconteceu?’”, comentou.

Ellen Pompeo tem três filhos: Eli Christopher (7), Sienna May (10) e Stella Luna (15), frutos do casamento com o marido, Chris Ivery.

A casa na praia de Ellen Pompeo

A atriz Ellen Pompeo revelou que é dona de uma mansão luxuosa em uma praia de Malibu, em Los Angeles, Estados Unidos. Em um vídeo para a revista Architectural Digest, ela abriu as portas da casa sofisticada e mostrou como é a decoração dos ambientes.

Ellen é conhecida pelo papel de Dra. Meredith Grey na série Grey's Anatomy. Recentemente, ela anunciou que vai sair do elenco da série nesta temporada, mas estará com as portas abertas para o futuro.

Agora, a artista decidiu abrir um pouco de sua intimidade ao revelar como é a sua casa de luxo. Ela contou que reformou todo o local quando o comprou. A casa tem três quartos, casa de hóspedes, bar externo, fogueira e piscina. Ela quis destacar a vista deslumbrante da região ao fazer grandes janelas de vidro.