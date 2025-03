Fernando Fernandes e Karine Alves celebram estreia no 'Esporte Espetacular'

Preparados para estrear no 'Esporte Espetacular', Fernando Fernandes e Karine Alves se encontram pela primeira vez como dupla: "Sintonia bateu"

Ansiosos para estrear no 'Esporte Espetacular', os novos apresentadores do programa, Fernando Fernandes e Karine Alves, se encontraram nesta terça-feira, 18, na sede da Globo, em São Paulo. Esse foi o primeiro encontro oficial da dupla antes de assumirem juntos o comando da atração , que estreia no dia 30.

Durante o dia, os apresentadores participaram da gravação das chamadas do 'Esporte Espetacular', que serão exibidas nos intervalos da programação da TV Globo ao longo da semana. “Estava ansioso com essa oportunidade, de conhecer a minha parceira de missão 'espetacular'. Já senti uma grande empatia e o amor que ela tem pelo jornalismo, pelo esporte, pela comunicação. A gente sente quando estamos ao lado de gente que tem tudo a ver com a gente. Podem ter certeza que daqui para frente vai vir muita coisa boa dessa duplinha”, garantiu Fernando.

E para Karine, o sentimento não foi diferente. "A sintonia já bateu. Demos um abraço daqueles prolongados, conversamos e eu vi que temos muita coisa em comum. Os dois gostam de aventura e de grandes histórias. Inclusive aproveitei para falar com o Fernando que quero participar de alguma destas aventuras. Quando comecei a trabalhar com esporte, passei por um site de esportes radicais e adorava essa história de paraglider, de balão. Já fiz algumas coisinhas, mas com ele acho que vai ser mais difícil ainda né, porque ele tem um fôlego que eu vou ter que me preparar para acompanhar”, disse ela.

Antes da chegada da nova dupla, o 'Esporte Espetacular' era apresentado por Lucas Gutiérrez e Bárbara Coelho. Lucas seguirá na Globo, agora à frente do Gols do Fantástico, enquanto Bárbara optou por não renovar seu contrato com a emissora e fechou com a CazéTV.

Karine Alves e Fernando Fernandes celebram estreia no 'Esporte Espetacular'. Foto: Globo / Divulgação

Saída de Bárbara Coelho

A apresentadora Bárbara Coelho está fora da Globo. Depois de rumores, ela surgiu na internet para confirmar o fim do contrato com a emissora. Nos últimos anos, ela apresentou o programa Esporte Espetacular nas manhãs de domingo. Antes disso, ela fez parte do time de talentos do canal esportivo SporTV.

Em um vídeo nas redes sociais, Coelho surgiu sorridente e feliz com sua decisão. Ela disse que conquistou sonhos na Globo e que ainda quer realizar muitas coisas profissionalmente a partir de agora.

"Vou seguir sonhando, tem muita coisa para realizar daqui pra frente. Eu sou intensa, modéstia à parte, dedicada, gosto de desafios e estou pronta para os próximos. Quero convidar vocês a seguirem aqui comigo. Fiz grandes amigos na empresa, fiz grandes amigos aqui, e acho que a gente vai seguir falando de esporte do jeito que a gente gosta de fazer, com alegria, leveza, amor, e eu sei que vocês amam também. Então a gente vai seguir juntinho. Em breve, novidades", disse ela.

