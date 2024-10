Fernando Fernandes revela como foi praticar kitesurfe em Omã

Fernando Fernandes vive nova experiência em sua vida ao visitar país do Oriente Médio em gravação para série do esporte Espetacular

O apresentador e atleta Fernando Fernandes se divertiu em sua primeira viagem para Omã, no Oriente Médio. Ele esteve no local para gravar a série Sobre Rodas, do Esporte Espetacular, e adorou a experiência.

Ele foi ao país pela primeira vez e contou que a população local ficou surpresa ao vê-lo praticando kitesurfe sentado, já que ele não tem os movimentos das pernas. Com uma roupa de borracha, ele se aventurou no kitesurfe adaptado e também mostrou as belas paisagens da região durante a série.

“Sempre tive a curiosidade de conhecer o mundo árabe e a vontade de explorar outras culturas, outras formas de viver e poder estar em Omã foi uma grande surpresa positiva. Um país onde, talvez, as pessoas sejam mais fechadas, mas com o aperto de mão, o sorriso e o esporte, fomos quebrando essas barreiras. Ninguém nunca tinha visto o kitesurfe, ainda mais alguém praticando sentado e isso gerou bastante curiosidade das pessoas. Um povo receptivo, com vontade de receber gente e de entender culturas de outras partes do mundo. E mais uma vez estávamos ali com o esporte quebrando todas as barreiras”, declarou.

Fernando Fernandes passou por cirurgia em fevereiro de 2024

Em fevereiro de 2024, Fernando Fernandes passou por uma cirurgia. Ele sofreu um acidente enquanto velejava, e rompeu o tendão do tríceps.

Após ser operado, o apresentador e atleta postou um vídeo nos Stories do Instagram para mostrar o braço imobilizado após o procedimento cirúrgico. Além disso, Fernando também agradeceu as mensagens de carinho e apoio que recebeu após revelar o ocorrido.

"Acabei de voltar da sala de cirurgia, eu ainda estou groguinho, groguinho. E agora que eu me dei conta, as duas pernas não funcionam e agora um braço momentaneamente parado", falou o apresentador. "Braço esquerdo, você vai ter que trabalhar dobrado, triplicado, quadruplicado", brincou.

Em seguida, Fernando agradeceu os seguidores. "Obrigado, galera, por todas as mensagens, realmente isso faz a diferença para gente chegar lá, fazer uma cirurgia, com o coração cheio. Depois eu explico como foi essa lesão", completou.