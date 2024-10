Felipe Andreoli chora em seu último programa na Globo

Depois de anunciar o fim do contrato com a Globo, Felipe Andreoli apresenta o seu último programa na emissora e chora na despedida

O apresentador Felipe Andreoli não segurou a emoção ao se despedir da Globo nesta quinta-feira, 31. Ele anunciou que encerrou o contrato com a emissora após 10 anos de trabalho e fez a sua despedida da TV durante o programa Globo Esporte desta tarde.

Depois de dar as notícias esportivas do dia, o jornalista se despediu do público e dos colegas. “Está acabando o Globo Esporte de hoje, e minha jornada por aqui também. Eu fiz uma continha básica, foram quase 2 mil programas ao seu lado, dividindo esse horário do almoço, tão especial”, disse ele.

Emocionado, ele continuou com lágrimas nos olhos. “Eu era aquele garotinho, que assisti ao Globo Esporte na companhia de outros apresentadores, comendo e realizando meu sonho. Obrigado à Globo, essa casa maravilhosa, que me deu essa oportunidade de realizar esse sonho. Foram muitos lugares, foi Encontro com a Fátima, Ana Maria Braga, Sportv, Extraordinário, Copas, Olimpíadas, Zona Mista, eu só tenho a agradecer. A jornada continua, o esporte não para nunca, o Globo Esporte não para nunca, a gente se encontra em outras jornadas. Um beijo e tchau”, finalizou.

🚨 HORA DE IR EMBORA!



Felipe Andreoli anunciou sua saída da Globo após dez anos, buscando mais tempo com seus filhos, Rocco e Leon. Ele apresentou o #GloboEsporte pela última vez nesta quinta (31).pic.twitter.com/USSbWRKD2F — Bastidores da Mídia (@bastidoresdm) October 31, 2024

O anúncio do fim do contrato de Felipe Andreoli

Nas redes sociais, Felipe Andreoli exibiu um vídeo falando sobre sua saída e usou a legenda para agradecer. Inclusive, ele citou pessoas famosas que passaram pelo seu caminho.

"Foram 10 anos incríveis na minha vida profissional. Lindos. De realizações de sonhos. Só tenho a agradecer à TV Globo. Foram meses amadurecendo essa decisão. Se o Felipe de hoje contasse isso pro Felipe de.alguns anos atrás ele certamente não acreditaria nessa decisão. Mas vou feliz e cheio de expectativas pra esse mundo que me espera", disse ele.

E completou: "Agradecer em especial algumas pessoas fundamentais nessa jornada: @fatimabernardes @jbboninho @mauricio.arrudax e @jrraulcosta que me abriram as portas na minha chegada. Ao Roberto Marinho Neto que apostou em mim como apresentador do Esporte. E à essa parceira maravilhosa que ganhei, @anamariabragaoficial , que deixou ainda mais sublinhado que esporte e entretenimento se misturam pois, de alguma maneira, são a mesma coisa. Espero a companhia de vocês por aqui e nas próximas jornadas que estão por vir. Amanhã tem meu último Globo Esporte, vê se não perde".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Andreoli (@andreolifelipe)

