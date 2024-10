Felipe Andreoli se despede da Globo: ‘Meses amadurecendo essa decisão’

Felipe Andreoli anuncia sua saída da Globo depois de 10 anos de trabalho na emissora e cita famosos em seu agradecimento

O apresentador Felipe Andreoli encerrou seu contrato com a Globo. Depois de 10 anos de trabalho, ele decidiu sair da emissora para seguir em busca de novas realizações profissionais.

A despedida aconteceu por meio de um post nas redes sociais. Ele exibiu um vídeo falando sobre sua saída e usou a legenda para agradecer. Inclusive, ele citou pessoas famosas que passaram pelo seu caminho.

"Foram 10 anos incríveis na minha vida profissional. Lindos. De realizações de sonhos. Só tenho a agradecer à TV Globo. Foram meses amadurecendo essa decisão. Se o Felipe de hoje contasse isso pro Felipe de.alguns anos atrás ele certamente não acreditaria nessa decisão. Mas vou feliz e cheio de expectativas pra esse mundo que me espera", disse ele.

E completou: "Agradecer em especial algumas pessoas fundamentais nessa jornada: @fatimabernardes @jbboninho @mauricio.arrudax e @jrraulcosta que me abriram as portas na minha chegada. Ao Roberto Marinho Neto que apostou em mim como apresentador do Esporte. E à essa parceira maravilhosa que ganhei, @anamariabragaoficial , que deixou ainda mais sublinhado que esporte e entretenimento se misturam pois, de alguma maneira, são a mesma coisa. Espero a companhia de vocês por aqui e nas próximas jornadas que estão por vir. Amanhã tem meu último Globo Esporte, vê se não perde".

Homenagem para o Felipe Andreoli

Rafa Brites usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o marido. Em fevereiro de 2024, Felipe Andreoli completou 44 anos de vida, e a artista fez questão de parabenizá-lo na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a Rafa postou vários cliques do apresentador do programa Globo Esporte, da TV Globo, incluindo algumas em que ele aparece com os filhos, Rocco, de 7 anos, e Leon, de 2, e falou sobre dividir a vida com ele.

"O dia do meu amor! Dizem que a gente vive só uma vez. Eu escolhi passar os meus dias com esse rapaz aí! De lá pra cá (quase uma década e meia) só encontro mais e mais motivos para seguir essa jornada", afirmou ela.

Em seguida, Brites elogiou o amado. "O Felipe é a pessoa mais incrível que eu conheci. Viva sua saúde! Seus sonhos! Seus pontos! Te amo demais @andreolifelipe", declarou a artista. E completou a postagem falando sobre ter presenciado o encontro entre Andreoli e o tenista Roger Federer. "PS: a 4 foto eu fui só testemunha desse amor!", brincou a famosa.

