Ex-diretor de Eliana abre o jogo sobre saída do SBT: ‘Missão foi cumprida’

Ex-diretor do Programa Eliana, Ariel Jacobowitz se despede do SBT com recado especial e faz agradecimento

O diretor de TV Ariel Jacobowitz, que comandava o Programa Eliana, se despediu do SBT há poucos dias. O contrato dele foi encerrado pela emissora pouco tempo após ele ter assumido o comando do programa Chega Mais, nas manhãs da emissora. Com a repercussão da notícia na internet, ele escreveu um recado de despedida.

Ariel contou sobre a surpresa de sua saída do SBT depois de 20 anos de trabalho e agradeceu pelo período de trabalho na emissora. Além disso, ele também contou que está pronto para os próximos desafios em sua carreira.

"Sim, é inacreditável, mas eu saí do SBT após 20 anos. Foi essa a resposta que eu dei para um tantão de gente que me procurou na semana passada. Palavras de carinho, de conforto, de apoio e de admiração, que vieram de profissionais, talentos e amigos, de dentro e fora do mercado, encheram meu celular e meu coração de alegria, e eu pude sentir que nosso maior legado na vida, nosso maior e verdadeiro tesouro, é esse! Primeiro o meu mais profundo agradecimento por todos vocês que me abraçaram e me acolheram neste momento", disse ele.

E completou: "E é claro que eu não poderia deixar de registrar a minha enorme gratidão por tudo o que vivi nessa trajetória no SBT. Curiosamente eu estou completando 30 anos de carreira este ano. Comecei cedo. MTV, Record, Band e RedeTV! já foram minhas casas, me tornei diretor cedo, com 22 anos, tenho muita história pra contar e muita bagagem nas costas. Nessas três décadas eu trabalhei com todos os formatos e gêneros na televisão possíveis. E boa parte deles foram no SBT, sempre segurando resultados positivos em todos os sentidos, o que me deixa muito seguro de que minha missão foi cumprida".

Por fim, ele disse: "É claro que não posso deixar de citar a @galisteuoficial , a Hebe e a @eliana nesse momento, que são grandes nomes da minha trajetória, e que me enchem de orgulho, e foram grandes presentes que a vida me deu, e os maiores destaques da minha vida profissional até aqui. @patriciaabravanel , foi uma honra estar ao seu lado nos seus primeiros passos na TV também. Você merece seu sucesso e sua missão de alavancar o SBT é linda. Estou pronto, ansioso e aberto para a próxima jornada! Que Deus continue iluminando meus caminhos!".