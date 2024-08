Estrela da Casa: Unna e Matheus trocam o primeiro beijo do reality show

O primeiro casal do reality show Estrela da Casa já foi formado! Depois de trocarem olhares, Unna e Matheus trocam o primeiro beijo

O clima de romance já surgiu dentro do reality show Estrela da Casa, da Globo, que começou há apenas uma semana. Depois de trocarem olhares e flertes, Unna X e Matheus Torres se beijaram.

O momento de carinho aconteceu antes de irem dormir. Os dois estavam na cozinha quando o rapaz tomou a iniciativa e deu um selinho na cantora.

Depois do gesto, Unna contou para os amigos que ficou sem graça. “Na hora de dar tchau eu fui devolver a garrafinha, aí ele foi e me beijou. Só que eu estraguei o momento, eu não sei, eu não soube reagir”, disse ela, e completou: “Não é porque eu não queria, não, mas eu não entendi direito, na hora. Foi minha reação, fui dar uma de princesa saltitante da Disney, que ódio”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henrique Lopes (Gina Indelicada) (@ginaindelicada)

Formação da Batalha no Estrela da Casa

Na noite deste domingo, 18, a apresentadora Ana Clara comandou a formação da primeira Batalha do reality show Estrela da Casa, da Globo. Os participantes mandaram Heloisa, Leidy e Nicole para a disputa pelo voto do público.

Logo no início do programa ao vivo, Ana Clara revelou o resultado do Hitmaker da semana e o mais escutado foi Lucca. Com isso, ele recebeu o direito de se apresentar na noite de Festival.

Na sequência, chegou a hora de formar a Batalha da semana. Vale lembrar que as cantoras Heloisa e Leidy já estão na Batalha por causa das indicações nas dinâmicas da semana. Assim, os participantes fizeram a votação ao vivo e o mais votado foi

Desse modo, a primeira Batalha foi formada por Heloisa, Leidy e Nicole. Um delas será eliminada na próxima terça-feira, 20.

Quem votou em quem:

Unna votou em Ramalho

Lucca votou em Califfa

Rodrigo votou em Nicole

Califfa votou em Nicole

Nicole votou em Ramalho

Leydi votou em Ramalho

Thália votou em Nicole

MC Mayara votou em Nicole

Ramalho votou em Nicole

Evellin votou em Nicole

Matheus votou em Thália

Heloisa votou em Ramalho