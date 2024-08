Estrela da Casa: Heloisa, Leidy e Nicole se enfrentam na Batalha

Primeira votação dos participantes do reality show Estrela da Casa, da Globo, aconteceu na noite deste domingo, 18

Na noite deste domingo, 18, a apresentadora Ana Clara comandou a formação da primeira Batalha do reality show Estrela da Casa, da Globo. Os participantes mandaram Heloisa, Leidy e Nicole para a disputa pelo voto do público.

Logo no início do programa ao vivo, Ana Clara revelou o resultado do Hitmaker da semana e o mais escutado foi Lucca. Com isso, ele recebeu o direito de se apresentar na noite de Festival.

Na sequência, chegou a hora de formar a Batalha da semana. Vale lembrar que as cantoras Heloisa e Leidy já estão na Batalha por causa das indicações nas dinâmicas da semana. Assim, os participantes fizeram a votação ao vivo e o mais votado foi

Desse modo, a primeira Batalha foi formada por Heloisa, Leidy e Nicole. Um delas será eliminada na próxima terça-feira, 20.

Quem votou em quem:

Unna votou em Ramalho

Lucca votou em Califfa

Rodrigo votou em Nicole

Califfa votou em Nicole

Nicole votou em Ramalho

Leydi votou em Ramalho

Thália votou em Nicole

MC Mayara votou em Nicole

Ramalho votou em Nicole

Evellin votou em Nicole

Matheus votou em Thália

Heloisa votou em Ramalho