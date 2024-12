Erika Schneider tece elogios a Isabelle Nogueira em programa de Lucas Guimarães: 'Inteligente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Erika Schneider fala da experiência de ser assistente de palco de Lucas Guimarães, que estreia no SBT em 2025, ao lado de Isabelle Nogueira

A gravação do programa Eita, Lucas! – comandado por Lucas Guimarães (30), que estreia em 8 de março de 2025, nas tardes de sábado do SBT – sacudiu Manaus no último domingo, 15. Parte das filmagens foi exibida ao vivo no Domingo Legal, dando um gostinho do que vem por aí. Em entrevista à CARAS Brasil, Erika Schneider (33), ex-dançarina do Faustão, modelo e participante do reality show A Fazenda 13, da Record, tece elogios ao marido de Carlinhos Maia (33) e a ex-BBB Isabelle Nogueira (31), com quem dividiu a função de assistente de palco na atração. "Inteligente", salienta.

Lucas escolheu a praia da Ponta Negra, um dos cartões-postais de Manaus, como cenário para o famoso quadro Chuveiro ou Dinheiro, sucesso em suas redes sociais que migrou para o programa de TV. O apresentador ainda fez uma homenagem aos tradicionais bois Garantido e Caprichoso com um figurino inspirado nestes símbolos culturais do Amazonas. Na dinâmica, os participantes se arriscam cantando uma música de sua escolha enquanto ficam debaixo de um chuveiro fechado, sem saber se serão premiados com dinheiro ou com um banho gelado.

"A gravação foi maravilhosa. O programa é divertido, alto-astral e popular. O Lucas está sendo criticado por algumas pessoas antes mesmo do programa começar, mas essas pessoas vão ter que se calar ao verem qualidade da atração. Ele é muito talentoso. Não é à toa que foi convidado para apresentar um programa em rede nacional”, ressalta Erika.

“As gravações estão sendo incríveis! Lucas selecionou os melhores para a sua equipe: melhor diretor, melhor preparador vocal (...). Para ser incrível essa estreia. A recepção é muito quente porque é diferente do eixo Rio-São Paulo, que as pessoas estão acostumadas a verem famosos", completa.

A ex-Fazenda dividiu a função de assistente de palco com a ex-BBB Isabelle e teceu elogios à amiga. "Ela é linda, mas vai muito além disso. Sabe se comunicar, uma boa parceira. É inteligente. A Isabelle gosta de enaltecer as raízes. Acho isso maravilhoso! Ela é bem parecida comigo em diversos aspectos", destaca.

'MUITO GOSTOSO, CONTAGIANTE'

A gravação também contou com a participação especial da cantora Manu Bahtidão (38). “Estou muito feliz por estar aqui. Esse aqui é o meu, é o seu, é o nosso Eita Lucas, diretamente de Manaus para todo o Brasil no Domingo Legal. É muito gostoso, é contagiante poder sentir esse calor humano, quando eu vejo um público tão lindo e especial como esse”, disse o apresentador, durante o Domingo Legal.

