Emílio Dantas completa 42 anos; ator já se arrependeu de papel em novela da Globo

Nesta sexta-feira, 29, o ator Emílio Dantas completa 42 anos; Em 2023, o artista declarou que se arrependeu de papel em novela; relembre

Nesta sexta-feira, 29, o inesquecível intérprete de Rubinho, da trama A Força do Querer, Emílio Dantas, está completando 42 anos. O artista que é pai dos gêmeos Roque e Raul, de 3 anos, fruto do relacionamento com a também atriz Fabiula Nascimento, revelou que já se arrependeu de ter realizado um papel na emissora.

Por que Emílio Dantas se arrependeu de fazer novela global?

Em 2018, o ator protagonizou a novela Segundo Sol, da Globo, que foi motivo de críticas porque apesar de ser ambientada em Salvador, não tinha atores pretos e, principalmente, baianos. A repercussão negativa gerou certa rejeição ao artista que interpretava um cantor de axé fracassado, Beto Falcão, que forçou a própria morte para se tornar um eterno ídolo nacional.

Em uma entrevista para o colunista Lucas Pasin, do Splash, Emílio confessou arrependimento por ter participado da trama: "Foi muito errado eu ter feito o Beto Falcão [na novela 'Segundo Sol']. Jamais deveria ter aceitado esse papel. Não por conta do autor [João Emanuel Carneiro], ou pela empresa. É que não condiz com a realidade. A Bahia é feita 95% de pretos, e quem deveria estar contando essa história era um preto. Acordei para isso muito tarde", disse o ator.

Na época o autor João Emanuel Carneiro precisou fazer ajustes no folhetim e dar espaço para personagens negros e o caso chegou até mesmo a ser pauta de uma ação do Ministério Público do Trabalho, que enviou um documento para a TV Globo com 14 recomendações para haver maior representação racial na produção.