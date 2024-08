Durante o programa Saia Justa desta quarta-feira, 21, Eliana relembrou um momento que viveu com Silvio Santos no início de sua carreira

O programa Saia Justa exibido nesta quarta-feira, 21, foi dedicado ao apresentador Silvio Santos, que faleceu no último sábado, 17, devido a uma broncopneumonia. Durante a atração, Eliana relembrou um momento que viveu com o dono do SBT no início de sua carreira.

Na época, ele havia cancelado o Festolândia, que ficou no ar entre agosto e outubro de 1991. Disposta a voltar a trabalhar, ela se escondeu em um canto dos estúdios para falar com Silvio Santos e implorou para ser colocada novamente no ar. Após o apelo dela, o empresário escalou a loira para o Sessão Desenho (1981-2009) e para o Bom Dia & Cia.

"Eu acho que uma das maiores ousadias minhas foi por desespero", lembrou ela, que detalhou: "Ele tinha cancelado o meu primeiro programa, que tinha apenas três meses de vida. Eu fiquei escondida, esperando ele passar para pedir uma nova oportunidade. Eu podia ter levado um 'vai para lá' daquele gigantesco, e eu tinha 16 para 17 anos. Mas sabe o que foi isso? Desespero. Ou aconteceria isso, ou eu não estaria hoje conversando com vocês, eu não tinha feito tantas coisas, e tanta história que eu já fiz na televisão", contou ela.

Companheiras de sofá da loira,Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil ficaram surpresas. "Foi uma ousadia ter chegado para esse grande comunicador... Eu era uma garota... E falado: 'Por favor, não me tira do ar. Eu faço o que for, eu só quero trabalhar. E foi aí que ele me colocou sentada num banquinho, foi aí que surgiu a música Dedinhos, enfim, essa história vocês conhecem bastante", completou Eliana.

