Dona Déa surpreende ao revelar pedido inusitado dos filhos de Paulo Gustavo

Dona Déa Lúcia compartilhou que seus netos, filhos do humorista Paulo Gustavo e do dermatologista Thales Bretas, lhe fizeram um pedido inusitado

A apresentadora Ana Maria Braga foi pega de surpresa por uma revelação de Dona Déa Lúcia Amaral nos bastidores do Mais Você da última terça-feira, 15. Ela compartilhou que seus netos, filhos do humorista Paulo Gustavo (1978-2021) e do dermatologista Thales Bretas, sugeriram que ela fizesse uma plástica na papada, além de outros tratamentos estéticos faciais.

A conversa foi ao ar no programa desta quarta-feira, 16. O assunto veio à tona quando Dona Déa falava sobre os netos, Romeu e Gael, que estão com cinco anos. "Sabe o que eles falaram para mim, Ana Maria, sentados tomando café? O Romeu disse: 'Vovó, você tem que cortar essa pelanca, fazer botox e laser'. Porque escuta o pai falar... É mole, Ana Maria?", disse, pegando na papada.

"O pai está lá para fazer isso! Você não vai nem pagar nada", brincou Ana Maria, que se referiu a Thales Bretas. Em seguida, a apresentadora sugeriu: "Tira essas bochechas aqui, ó. Puxa para cá...". "Você está me convencendo, acho que vou fazer. Mas tem que puxar desde o pé, Ana Maria! Vou fazer isso, vou marcar uma plástica", reagiu Dona Déa.

A mãe de Paulo Gustavo disse que Thales Bretas não faz cirurgias, mas pode indicar quem faz. "Não faço de preguiça", disse Dona Déa. "Não dói muito, não, vai lá. Pega as férias do Domingão", sugeriu Ana Maria. "(Não dói) muito, né? Ai, Jesus... É em janeiro (as férias)", contou a avó de Romeu e Gael.

Dona Déa se emociona ao falar do filho, Paulo Gustavo

Durante sua participação no programa matinal da emissora, a mãe do ator e humorista Paulo Gustavo ficou bastante emocionada ao falar sobre o filho. "Como é a memória do Paulo Gustavo para você hoje? Onde ele está na sua vida?", perguntou Ana Maria Braga. "Na minha vida ele está todos os dias presente. O meu filho era um cara muito generoso, uma pessoa muito boa de coração. Eu, de tudo que eu acredito, acho que ele está em um bom lugar. Até porque eu sinto isso, que ele está bem", declarou Déa Lúcia, segurando as lágrimas.