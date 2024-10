Eliana não quer se encontrar com Tiago Barnabé no Teleton? Saiba a verdade

Por meio de sua equipe, Eliana conversou com a CARAS Brasil e desmentiu os boatos de que não quer contato com Tiago Barnabé, a Narcisa, no Teleton

Nesta quarta-feira, 30, começaram a circular rumores nas redes sociais que Eliana (51) teria rejeitado se reencontrar com Tiago Barnabé (37), humorista, ator e intérprete da personagem Narcisa, no palco do Teleton. O motivo seria que a apresentadora não gostaria mais de vincular sua imagem ao SBT, mas será que esses boatos são verdadeiros?

A CARAS Brasil conversou com Eliana por meio de sua equipe de comunicação, a apresentadora nega esses rumores, que não gostaria de se encontrar com Tiago Barnabé, e declara que isso não tem fundamento: “Essa notícia é infundada, não procede e que adoraria encontrar esse amigo e profissional querido no Teleton e em outras oportunidades”.

Eliana e Maisa Silva, que atualmente são contratadas da Globo, vão voltar ao SBT para participarem do Teleton 2024. A apresentadora é madrinha da campanha beneficente, e sua participação foi confirmada na última terça-feira 29, durante uma coletiva de imprensa realizada pela emissora.

'TANTA MENTIRA'

Nas redes sociais, o humorista Tiago Barnabé também resolveu se pronunciar e rebateu os rumores de que a apresentadora Eliana não gostaria de se encontrar com ele. Sem entrar em muitos detalhes, o humorista afirmou.

"Gente, é tanta mentira que eu fico besta em ler a maldade de algumas pessoas. Eu tenho uma agenda gigantes de shows pelo Brasil e minhas datas não batem com quase nada. Vem aí um Teleton lindo e cheio de amor ao próximo a onde a solidariedade é o principal foco"

Tiago Barnabé era o braço direito de Eliana em sua atração dominical no SBT. Quando a apresentadora deixou o canal, em junho deste ano, muito se especulou sobre o futuro de Narcisa e do humorista. Ele, no entanto, ganhou mais espaço no Domingo Legal, participando de diversos quadros da atração de Celso Portiolli.

