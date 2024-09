Deborah Secco revela cumplicidade com Fabiana Karla em cena: 'Ela é engraçada sem querer ser'

Em entrevista à CARAS Brasil, Deborah Secco revela bastidor e Rensga Hits! e fala da parceria com Fabiana Karla

Deborah Secco (44) está animada com a segunda temporada de Rensga Hits!, que estreou seus primeiros episódios nesta quinta-feira, 26, no Globoplay. Intérprete de Marlene, ela está no comando da produtora que leva o título da série e terá que viver poucas e boas para uma reaproximação da sua ex-dupla, Helena Maravilha (Fabiana Karla).

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz conta detalhes dos bastidores da produção original da plataforma de streaming da Globo e fala da parceria com a apresentadora do Bake Off Brasil - Mão na Massa, reality show de confeitaria exibido pelo SBT.

"Eu me divirto muito, acho que a gente fez uma grande família aqui no Rensga Hits! tenho grandes amigos, a Fabiana, uma das minhas melhores amigas, Alejandro Claveaux, Samuel de Assis, a Jeniffer Dias, são amores da minha vida. É um elenco que virou mesmo uma grande família, então a gente se divertiu muito", conta.

"Fazer a Marlene pra mim é muito divertido, muito, a gente brinca, eu arrisco, não sei se vai dar certo, mas vamos fazer mesmo assim, e eu gosto muito de assistir a Marlene, eu sou muito orgulhosa dela", adianta a estrela, que promete cenas divertidas da sua personagem.

Ao longo dos episódios, Deborah contracena com Karla com certa frequência. As personagens das duas formavam uma dupla e agora são concorrentes. Elas terão que driblar obstáculos para poder lançar Gláucia e Raíssa como uma dupla.

"Sim deu um match legal, vocês vão ver. Ela é maravilhosa, a Fabiana é difícil [de trabalhar com ela] porque ela é muito engraçada, né? Sem querer ser, então ter que contracenar com ela é muito difícil. A gente ri, a gente se diverte muito, a gente fofoca, a gente é fofoqueira, a gente fofoca muito, fala da vida dos outros", revela. "Vem coisa boa, esperem. Tem tudo o que a gente tinha planejado pra Helena e Marlene a gente conseguiu", completa.