Davi Brito não conseguiu mobilizar torcida para salvar participante de A Fazenda 16

O Campeão do BBB 24 tentou mobilizar a sua torcida para salvar Larissa Tomásia em A Fazenda 16, mas ela foi eliminada

A participante Larissa Tomásia foi eliminada de A Fazenda 16 e o nome de Davi Brito foi parar na boca do público. Isso porque o campeão do BBB 24 tentou mobilizar seu público para salvar Larissa da Roça, pensando ter força, mas não deu certo.

A eliminação da participante atestou a queda de popularidade de Davi e seu fracasso como influenciador digital. A cada semana, o ex-motorista de aplicativo perde milhares de seguidores e demonstra como seu "sucesso" na casa mais vigiada do Brasil não vingou fora do confinamento.

Nas redes sociais, Davi Brito convocou seus seguidores para um mutirão de votos a favor de Larissa Tomásia contra Juninho Bill e Fernando Presto. E tudo isso por um motivo: fortalecer o grupo de sua irmã no jogo. Raquel Brito e a ex-BBB criaram um grande laço no confinamento e compartilhavam diversas estratégias de jogo.

"Votem em Larissa para ela ficar. Atenção, agora o assunto é mais que sério. Por fato da Larissa ser aliada a Raquel Brito no jogo", escreveu em seus Stories do Instagram. Em A Fazenda 16, antes de ser desclassificada devido a quadro de saúde, Raquel Brito estava amedrontado os rivais ao citar a "potência" de Davi Brito fora da sede: "Ele é peça fundamental aqui dentro. Querendo ou não, ele tá no jogo. Medo dele e da torcida dele. Você vê que ontem no apontamento, eu fui uma das únicas que ninguém botou".

O problema é que a mobilização de Davi Brito não surtiu qualquer efeito. Na última quinta-feira (3), Larissa Tomásia foi eliminada logo na segunda semana do reality show da Record com 26,40% dos votos. E isso é um reflexo de como o campeão do BBB 24 tem perdido sua "influência" desde que saiu do confinamento na Globo.

No dia 17 de abril, Davi Brito venceu o reality show da Globo com 60,52% dos votos, tornando-se o homem mais jovem a vencer a atração, com 21 anos. Ao longo das semanas, fora da casa mais vigiada do Brasil, o comportamento do ex-motorista passou a desagradar até mesmo os seguidores. Seu maior número alcançado no Instagram foi de 10,5 milhões de fãs, mas o número caiu drasticamente após diversas polêmicas. No final do mês, mais de 400 mil pessoas deixaram de segui-lo após o fim de seu relacionamento com Mani Rego vir à tona.

Em maio, cerca de um mês após o fim do BBB 24, ele já havia perdido 1 milhão de fãs em sua principal rede social. E os números não pararam de cair, resultando em apenas 8,5 milhões, dois milhões a menos do que tinha em seu "auge". De acordo com o Social Blade, uma plataforma de análise de desempenho, o ex-motorista de aplicativo perdeu 274 mil seguidores nos últimos 30 dias.

