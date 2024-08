Chega Mais acerta o tom e cria identidade nas manhãs do SBT

Com mudanças estratégicas e uma nova identidade, 'Chega Mais' se reinventa e fortalece sua conexão com o público nas manhãs do SBT

No último mês, o SBT anunciou algumas mudanças no Chega Mais, revista eletrônica da emissora. A atração que contava com quatro horas, foi reduzida e passou a contar com o Chega Mais Notícias, uma espécie de continuação do matutino. A reformulação não foi só no horário e parece que a escolha acertou o tom e criou uma identidade ao programa nas manhãs da televisão; entenda.

A atração apresentava alguns desafios desde sua estreia, como uma duração muito longa e, no começo, era complicado se concentrar em qual dos três apresentadores estava falando está falando, pois em alguns momentos alguém era cortado. É evidente que isso não acontecia o tempo todo, mas era complicado. Agora, o Chega Mais acertou o tom e caiu no gosto do público com essa reformulação.

É importante reforçar que as mudanças não foram só no horário, o programa foi se adaptando, aos poucos, até chegar em sua identidade atual. No começo, a atração apresentava sim algumas dificuldades, mas que já foram resolvidas.

O novo Chega Mais está mais dinâmico, com pautas relevantes, apresentando histórias legais durante o ao vivo e, o mais importante, conseguiu imprimir sua identidade junto ao público, que comprou essas alterações na atração.

Outro ponto que o Chega Mais vem se destacando é com pautas mais humanizadas, em diversos momentos os apresentadores já se emocionaram, o que demonstra esse vínculo com o telespectador porque o conteúdo do programa, realmente, está mais humanizado e cria essa proximidade.

O PÚBLICO CHEGOU MAIS

Segundo dados divulgados pela Kantar IBOPE Media, a audiência do Chega Mais comprova que o programa vem caindo no gosto do público. Após algumas quedas, a atração registrou 2,5 pontos no dia 29 de julho e desde então os números vêm crescendo. No dia 19 de agosto, o programa registrou 3,1 pontos.

O Chega Mais Notícias, apresentado por Michelle Barros (45) foi um acerto muito grande para o programa. A jornalista tem anos de experiência com o telejornalismo e sabe bem como conduzir essa parte da atração.

Sem contar que reduzir o tempo do Chega Mais foi uma boa alternativa, pois uma revista eletrônica com quatro horas de duração pode funcionar nas noites de domingo, mas nas manhãs e diariamente, fica um pouco cansativo.

O programa também é apresentado por Paulo Mathias (33) e Regina Volpato (56), que dispensa apresentações. A comunicadora tem uma proximidade muito grande com o público e sabe como imprimir esse lado mais humano ao telespectador, que a atração tanto pede. Paulo também está fazendo um ótimo desempenho e conduzindo bem. Parece que o Chega Mais tem uma receita de sucesso para cativar ainda mais o público.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CHEGA MAIS NAS REDES SOCIAIS: