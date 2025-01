Chef de Alto Nível: saiba como se inscrever no novo reality de Ana Maria Braga

A Globo anunciou a abertura das inscrições para o novo reality show culinário que será apresentado pela apresentadora Ana Maria Braga

A Globo anunciou a abertura das inscrições para o novo reality show culinário que será apresentado pela apresentadora Ana Maria Braga. Intitulado de Chef de Alto Nível, a atração é versão brasileira de Next Level Chef, que tem Gordon Ramsay no comando, e estreia este ano. O anúncio foi feito pela artista durante o Mais Você desta terça-feira, 7.

Como se inscrever?

Poderão participar da atração chefs profissionais, amadores e da internet. Inicialmente, o candidato precisa preencher um formulário, que inclui fotos, um vídeo se apresentando e outro cozinhando algum prato. "Queremos que você fale sobre sua história de vida: quem você é, sua relação com a culinária, um pouco da sua personalidade. Seja sincero (a). Você pode estar cozinhando enquanto se apresenta", informa o site.

O site ainda deixa claro que não é permitido vídeos apenas com montagens de fotos, e gravações com mais de 5 minutos de duração. A produção da Globo ainda informa que vai entrar em contato com os selecionados via e-mail, telefone ou mensagem de texto. As vagas para as inscrições são limitadas.

"Mais do que uma disputa emocionante, nós vamos revelar uma nova estrela da culinária brasileira", afirmou Ana ao anunciar as inscrições. "Você que é chef, cozinha na internet, se diverte, gosta de cozinhar, é chef amador ou chef profissional, as inscrições valem para todo mundo e começam agora!", completou ela.

Como funciona o reality?

Durante a competição que estreia na Globo, 24 participantes irão encarar diversos desafios culinários sob a mentoria e avaliação de três chefs renomados. O cenário da atração é composto por três cozinhas empilhadas, cada uma representando um nível diferente: alto padrão, intermediário e precário.

