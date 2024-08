Cesar Tralli quebra protocolo e manda recado a famílias de vítimas de avião

O jornalista Cesar Tralli deu um conselho sobre como as famílias das 62 vítimas da queda do avião em Vinhedo devem lidar com o luto e seguir em frente

Durante o Jornal Hoje desta quarta-feira, 14, o jornalista Cesar Tralli deu um conselho sobre como as famílias das 62 vítimas da queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, devem lidar com o luto e seguir em frente. E o jornalista se baseou em sua experiência pessoal. A mãe dele, Edna Tralli, também morreu em um acidente aéreo.

O apresentador mandou o recado para os parentes das vítimas depois de ir ao ar uma matéria mostrando o velório e o enterro de alguns passageiros. No final da reportagem, um senhor afirmou: "O que dói mais é essa juventude toda que perdeu a vida aí. Mas a gente não esquece", disse.

No estúdio, o jornalista respirou fundo e concordou com ele. "Não esquece nunca, né? Muito pelo contrário. Tem que prestar todas as homenagens necessárias, as pessoas têm que se unir, as famílias, os amigos", falou.

E completou: "Viver esse luto, não esquecer jamais, muito pelo contrário, pensamento positivo e a vontade de superar. Essa vontade de superar tem que estar dentro da gente o tempo todo. Desabafar, botar pra fora, conversar. Não fica com a dor, não. Põe pra fora, senta com alguém que você gosta bastante, põe pra fora e deixa o tempo passar. É isso que vai ajudando a aliviar", aconselhou Tralli.

Cesar Tralli lembra como recebeu a notícia da morte da mãe em queda de avião

O apresentador Cesar Tralli comoveu os internautas ao relembrar a morte trágica de sua mãe, Edna Tralli, que faleceu em um acidente de avião em 2022. Em meio à cobertura sobre a queda do avião da Voepass em Vinhedo, ele relembrou a tragédia que aconteceu em sua vida pessoal.

Em 2022, a mãe dele faleceu ao lado do namorado quando o avião de pequeno porte em que estavam caiu. Em um vídeo no Instagram, Tralli contou como superou a dor do luto e como recebeu a notícia do acidente aéreo que tirou a vida de sua mãe. Veja o que ele disse: