Celso Portiolli ganha reforço após SBT investir em reality show com crianças

Reality A Caverna Encantada - A Seleção estreou no SBT através do programa Domingo Legal, rendendo uma ótima audiência ao programa de Celso Portiolli

Investindo em novidades em sua programação desde o início do ano, o SBT acaba de anunciar a chegada de um reality show com crianças. Intitulado A Caverna Encantada - A Seleção, a competição mostrará meninos e meninas disputando uma vaga no elenco da próxima novela infantil da emissora.

A nova atração estreou neste domingo, 14, como um quadro do Domingo Legal, que nas últimas semanas ganhou algumas horinhas a mais. As novidades presente no programa de Celso Portiolli fizeram o dominical ganhar ainda mais telespectadores, conquistando o segundo lugar na audiência.

Comandado por Ciro Sales, intérprete de Vitor em “A Infância de Romeu e Julieta”, o reality conseguiu manter o Domingo Legal em segundo lugar durante o tempo que esteve no ar. No entanto, apesar do ótimo desempenho, ele seguirá em exibição de segunda a sexta logo após o SBT Brasil. Ao todo serão 11 episódios.

Com sete horas de duração, a competição infantil chega como um grande reforço para o Domingo Legal, que vem sendo recheado com novos quadros, convidados, entrevistas entre outras alternativas para preencher o espaço deixado por Eliana na programação do SBT.

Em sua estreia, Ciro mostrou em detalhes o trabalho da equipe de casting, os bastidores das audições, os critérios utilizados na escolha dos atores e o tão sonhado “dia do sim”, quando os selecionados recebem a notícia de que foram escolhidos para o elenco.

Os testes foram conduzidos por Cibele Santa Cruz, Júnior Prado e Ariel Moshe, com a seleção final contando com a participação especial de Iris Abravanel, autora da obra e Rica Mantoanelli, diretor-geral da trama. Este mergulho nos bastidores revela as habilidades e as emoções envolvidas na escolha dos novos talentos que brilharão na próxima produção do SBT.