Celso Portiolli fala sobre o primeiro mês sem Silvio Santos: ‘Dor e saudade’

Morte de Silvio Santos completa um mês e Celso Portiolli faz homenagem para o ex-patrão em post comovente nas redes sociais

O apresentador Celso Portiolli fez questão de homenagear Silvio Santos no dia em que completou um mês da morte do ícone da TV. Em um recado no Instagram, o artista falou sobre a dor da saudade durante o luto pela morte do ex-patrão e também relembrou com nostalgia sobre o que viveram juntos no trabalho.

No vídeo, o comunicador relembrou imagens históricas dos dois juntos no SBT e usou a legenda para homenagear Silvio Santos.

"Há exatamente um mês perdemos Silvio Santos, o maior comunicador de todos os tempos. Além de ser um gênio da televisão, ele foi um verdadeiro caçador de talentos, sempre buscando novas estrelas para brilhar em sua emissora. Silvio lançou muitos nomes e me deu a grande oportunidade da minha vida. Hoje, o sentimento é uma mistura de dor, saudade e gratidão por tudo o que ele fez por mim e por tantos outros. Sua história seguirá viva em cada um de nós, que tivemos o privilégio de aprender e crescer ao seu lado", disse ele.

Vale lembrar que Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto de 2014, aos 93 anos, após um período internado em um hospital de São Paulo. Ele partiu em decorrência da broncopneumonia após ter infecção de H1N1.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celso Portiolli (@celsoportiolli)

Você sabia? Silvio Santos usava carro popular

O apresentador Silvio Santos (1930-2024) deixou um patrimônio milionário para suas seis filhas e a esposa. Porém, em vida, ele não era uma pessoa que ostentava luxo. Tanto que o carro dele era um modelo considerado popular.

De acordo com o Jornal Extra, o comunicador não gastava com carros de última geração e luxuosos. Ele dirigia um modelo clássico, o Honda Accord Preto – Sedan EX, com motor 3.5 V6. O veículo é avaliado em R$ 86 mil.

O carro preto foi um presente que ele ganhou das filhas e que usou por muitos anos. Antes deste carro, ele tinha um modelo Chevrolet Ômego, que usava para ir ao cabeleireiro sem chamar atenção.