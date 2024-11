Celso Freitas revela ritual para apresentar Jornal da Record: ‘Equilíbrio é essencial’

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Celso Freitas, âncora do Jornal da Record, exalta sucesso e revela bastidores

Celso Freitas (71) ocupa a bancada do Jornal da Record, principal produto jornalístico da emissora, há 18 anos. Vice-líder de audiência no horário nobre, o âncora recebe com naturalidade as boas notícias e reconhecimento pela consolidação do telejornal que apresenta diariamente ao lado de Christina Lemos (60).

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o jornalista reflete sobre o sucesso do JR, revela curiosidades do bastidor e fala sobre carreira. "Os índices de audiência e os prêmios que temos recebido atestam que estamos no caminho certo", afirma.

"É gratificante estar há 18 anos no Jornal da Record. Nesse tempo, temos nos tornado uma opção séria e respeitada pelo público brasileiro. Graças ao empenho de centenas de profissionais em todo o país, entregamos um jornalismo de verdade, ágil, e presente nos grandes acontecimentos do Brasil e do mundo. Os índices de audiência e os prêmios que temos recebido atestam que estamos no caminho certo", reflete.

Para entrar ao vivo todos os dias e ser o porta-voz de boas e más notícias, Freitas tem o ritual de se colocar no lugar do telespectador que vai receber a informação. Para isso, ele busca o equilíbrio necessário sobre o impacto.

"O ritual de preparação para apresentar o JR é estar ciente da profundidade que cada uma das notícias impacta na vida dos telespectadores. Tenho que ser fiel condutor da informação, sem querer ser didático. Equilíbrio é essencial para saber dosar o efeito e o impacto de uma determinada notícia que pode agradar um ou decepcionar outro telespectador", diz.

"Muitas vezes o noticiário é composto de boas e más notícias. E para cada uma delas temos que ter uma sensibilidade do impacto psicossocial, que é dosado pela expressão facial, corporal e o tom da voz. No dia a dia, convivemos com o possível drama provocado por uma catástrofe com vítimas em comparação com a emoção euforia de uma conquista esportiva, por exemplo", complementa.

Ao longo de cinco décadas de carreira, Feitas apresentou os principais produtos jornalísticos da Globo, como Jornal Nacional e Fantástico, até ser contratado pela Record em 2004 como parte de um investimento milionário na qualificação da programação.

"Hoje maduro e um dos principais talentos quando se fala em jornalismo, ele comenta sobre ser referência para jovens que sonham em seguir carreira na comunicação. "Acredito que este equilíbrio e a credibilidade construída ao longo de 50 anos de carreira seja referência para que os novos candidatos a jornalistas – os estudantes - invistam numa carreira sólida", conclui.

VEJA CELSO FREITAS NO JORNAL DA RECORD:

