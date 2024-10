Catia Fonseca curte Círio de Nazaré e exalta cultura paraense: 'Atmosfera única'

Em entrevista à CARAS Brasil, Catia Fonseca abre detalhes de sua passagem pelo Círio de Nazaré e reforça paixão pela cultura brasileira

Neste final de semana, acontece a 232ª edição do Círio de Nazaré, em Belém, a festividade católica celebra a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará. A apresentadora Catia Fonseca (55) é uma das personalidades que marcaram presença no evento. Em entrevista à CARAS Brasil, ela dá mais detalhes de sua passagem pelo Pará e exalta cultura: "Atmosfera única".

"Chegamos na quinta-feira, e desde então já estamos imersos na atmosfera única de Belém. O Círio de Nazaré é uma celebração de fé que transcende qualquer expectativa, e nossa missão é mostrar isso ao público [...] Tudo isso com uma produção que se preocupa em traduzir a grandiosidade desse evento para quem nos acompanha de casa", declara.

A comunicadora passa por uma agenda bem movimentada durante o Círio de Nazaré e dá mais detalhes de sua participação no evento: "Na sexta-feira, dia 11, transmitimos um programa especial direto da Catedral de Belém, com a participação emocionante da Fafá de Belém (68), intensificando ainda mais esse momento tão simbólico".

"Nos dias 14 e 15, vamos ao ar diretamente das Docas, com participação do público, em um cenário que une música, com atrações como Pinduca e Viviane Batidão, e a rica gastronomia regional. Para o dia 18, estamos finalizando os ajustes sobre o local escolhido para cenário do Melhor da Tarde, que será ao vivo também, claro", explica.

Apaixonada por viagens, essa não é a primeira vez que Catia Fonseca viaja o Brasil com seu programa. A apresentadora reforça sua paixão pela cultura brasileira e reforça que gosta muito de sempre estar em contato com o público.

"Viajar pelo Brasil com o programa é uma das partes que mais me encanta. Mostrar a diversidade cultural do nosso país, conhecer novas histórias e estar em contato direto com as pessoas é uma experiência enriquecedora. Esse contato próximo me dá a chance de sentir a reação do público de uma maneira mais autêntica e imediata, o que, sem dúvida, agrega muito ao meu trabalho", confessa.

'REFLEXO DESSA PAIXÃO'

Atualmente apresentando o programa Melhor da Tarde, na Band, Catia Fonseca está em atividade há mais de 30 anos, onde já foi responsável pelo comando de diversos programas de entretenimento na televisão. Ela avalia transformações em sua carreira ao longo desse período e confessa que é importante não se acomodar.

"Acredito que o segredo está em não se acomodar e, principalmente, em amar o que faço. Meu trabalho é um reflexo dessa paixão, por isso busco sempre me reinventar, trazendo temas que dialoguem com o público e despertem interesse. Estar antenada às mudanças e às novas demandas da audiência me mantém conectada e atual", finaliza.

