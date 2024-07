Carlinhos Maia torce por sucesso de Lucas Guimarães no SBT e garante: 'É uma pessoa do povo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carlinhos Maia comenta sobre expectativas para estreia de Lucas Guimarães no SBT e torcida pelo marido

Carlinhos Maia (32) está cheio de expectativas para a estreia de seu esposo, Lucas Guimarães (30), na telinha do SBT. Torcendo para que tudo dê certo neste novo momento na vida do companheiro, o influenciador conversou com a CARAS Brasil e garantiu que o amado é uma pessoa muito popular nas ruas, o que deve ser um grande acerto para a emissora.

"Tudo é mérito dele, porque ele investe muito nos quadros. Ele é uma pessoa do povo, as pessoas gostam dele, as pessoas têm carinho por ele, pela história dele. Eu tenho certeza que o programa dele vai ser um mega sucesso", afirma.

Juntos há mais de 14 anos, Carlinhos conta que compartilha do sentimento de felicidade do marido, que nos últimos anos tem se dedicado fazendo cursos e produzindo conteúdo, focado em realizar o sonho de ser apresentador de televisão. "Fico tão realizado quanto ele, porque quando a gente ama alguém, a gente quer ver essa pessoa brilhar o máximo que ela conseguir, porque se ela estiver feliz, com certeza eu vou estar feliz", diz.

Vale destacar que o programa de Lucas segue em fase de produção pelo SBT e recentemente foi adiado para início de 2025. Batizado de Eita, Lucas!, a atração estava prevista para agosto deste ano, mas devido a cortes de gastos da emissora, teve sua estreia transferida para o próximo ano.

Ainda durante o bate-papo, Carlinhos falou sobre ter viralizado com um vídeo em que aparece sensualizando no banheiro. A brincadeira, claro, provocou muitos risos, mas também críticas. Sem se importar com os comentários maldosos, ele garante que a postagem foi o trecho de uma interação divertida com os seguidores. "Já estou há muito tempo na internet para entender que eu tenho o meu espaço e quem gosta de mim, gosta, e quem não gosta, vai continuar não gostando. Eu só posso dizer: sorry".