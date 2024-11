Marido de Carlinhos Maia expõe decepção com funcionário: 'Fui roubado'

Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, fez um desabafo ao revelar que se decepcionou com um funcionário de seu financeiro

O influenciador digital Lucas Guimarães usou as redes sociais na terça-feira, 26, para compartilhar com o público uma situação desagradável que vivenciou recentemente. Em seus stories no Instagram, o marido do humorista Carlinhos Maia fez um breve desabafo ao revelar que se decepcionou com um funcionário.

Ao longo de uma conversa descontraída com os seguidores, Lucas explicou que foi roubado por uma pessoa com quem trabalhava. Sem mencionar muitos detalhes, o influenciador contou que o funcionário lidava com sua equipe e a parte financeira.

"Eu fui roubado por uma pessoa que trabalha comigo. Tem coisa que a gente fica tão decepcionado, né? Eu tô numa fase de não confiar em ninguém, só confio em Deus. A pessoa que trabalhava comigo, com a equipe, envolvendo dinheiro… Será que vai? Começo a achar que, ao invés de estar jogando no nosso time, está jogando contra a gente", iniciou o companheiro de Carlinhos Maia.

Em seguida, abalado com a situação, Lucas Guimarães agradeceu o carinho e apoio que recebe diariamente dos fãs e contou que tem rezado para que pessoas que torcem contra ele possam se afastar de sua vida. "Isso é muito triste. Você sabia que até um amigo pode atrapalhar o seu sonho, por que não é pra estar na sua mesa?", disse.

"Grandes decisões, requer grandes reflexões. E eu tô muito assim, colocando os pés no chão. Vocês são melhores que muitos parentes e melhores que muitos amigos. Vocês estão mais em cima nas minhas prioridades. Além do mais, gosto de dar valor a quem me dá valor", finalizou o influenciador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Guimarães (@lucasguimaraes)

