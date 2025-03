Sonia Abrão avalia o programa de Lucas Guimarães no SBT e ele reage

Sonia Abrão faz análise sobre o que achou do primeiro episódio do programa Eita Lucas!, do SBT, que é apresentado por Lucas Guimarães

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao dar sua avaliação sobre o que achou do primeiro episódio do programa Eita Lucas!, do SBT, que é apresentado pelo influencer Lucas Guimarães. A atração foi ao ar no último final de semana e agradou a comunicadora.

Por meio das redes sociais, Abrão fez elogios para o novo projeto na TV aberta e contou que espera um futuro brilhante para a atração. "Gostei do EITA LUCAS, a estreia no SBT! Um programa simples, reciclado, mas alto astral! Cara de sábado, cara de verão, essa energia boa cabe em qualquer estação!", disse ela.

E completou: "Foi curto e gostoso de ver. Muita música, grana, solidariedade, vibração! Lucas tem o essencial: é gente como a gente, espontâneo, zero estrelismo, bem povão! É assim que a conexão com o público chega pra ficar! Se vai ser o caso dele, só Deus sabe! O tempo vai trazer os sinais! Que sejam positivos!".

Ao ver os elogios feitos por Sonia Abrão, Lucas Guimarães respondeu: "Muito obrigado, Sonia Abrão, você com tanto tempo de TV, uma profissional completa falando tão bem do nosso programa fico muito feliz. Deus está no comando de tudo, o maior protagonista do programa Eita Lucas é o povo, é o Brasil, vamos pra cima que tem muito trabalho e honra chegando".

Sonia Abrão alfineta escalação de sister para o BBB 25

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao falar a sua opinião sobre uma das participantes do BBB 25, da Globo. Durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ela questionou a escalação de Arleane, que entrou no reality show ao lado do marido, Marcelo. A comunicadora questionou a escolha da Globo por outra cunhã-poranga, já que, na edição passada, Isabelle Nogueira fez sucesso com o público e chegou até a final.

Arleane é a cunhã-poranga do Boi Garanhão, de Manaus. "É o fim da picada, né? Se era pra ter outra cunhã-poranga, colocasse a do outro boi. Mas a do mesmo, aí é sacanagem com o outro lado da festa de Parintins. Agora vir outra, mas não é do outro lado? Ai eu achei que é mancada, de verdade", disse ela.

E completou: "Eu entendi a volta de uma cunhã-poranga, porque a Globo não desistiu de fazer a cobertura do festival de Parintins. Então ok, é uma figura, mexe com a cultura popular, acho até legal, mas tinha que ser outra, não do mesmo grupo".

Vale lembrar que Isabelle era a cunhã-poranga do Boi Garantido, de Parintins.

