Boninho mostra spoiler de decoração do 'Estrela da Casa', novo reality da Globo

Novo reality show da TV Globo, 'Estrela da Casa' contará com 14 participantes confinados e será apresentado por Ana Clara Lima

O diretor de TV Boninho está bastante ansioso para a estreia do novo reality show da Globo! Através das redes sociais, ele compartilhou com o público um breve spoiler da decoração do 'Estrela da Casa', que contará com participantes confinados e eliminações semanais ao vivo.

Na foto publicada por Boninho, Ana Clara Lima, apresentadora da atração, aparece mostrando uma parte da parede do local, repleto de fitas cassetes. Esbanjando alegria, a comunicadora também não esconde o quanto está ansiosa para o início do programa.

"Contagem regressiva! Faltam 7 dias!!! Ana Clara me mandou toda feliz; em sua primeira visita na casa do nosso Estrela da casa. É aí que os 14 cantores vão morar a partir do dia 13 de agosto. Essa semana vamos conhecer os participantes hein?! Amanhã avisamos pra vocês…", revelou Boninho na legenda da publicação.

Assim como no BBB, os eliminados da competição serão recebidos toda terça-feira por Silvero Pereira e Ceci Ribeiro. Já na quarta-feira, em um programa exibido no Multishow, o ex-participante será entrevistado por Kenya Sade.

Vale lembrar que o formato do reality mistura confinamento com música. Serão 14 participantes confinados e a cada semana eles lançarão uma música nova, que estará disponível nas plataformas digitais. Os competidores que tiverem mais streaming ganharão um benefício exclusivo na disputa.

Prêmio do reality show

O prêmio para o primeiro lugar do 'Estrela da Casa' será o valor de R$ 500 mil, além de um contrato assinado com a Universal Music, com direito a gerenciamento de carreira, lançamento de um álbum completo e turnê pelo Brasil.

Assim como o Big Brother Brasil, o novo reality também terá transmissão 24 horas por meio do Globoplay. "Vai ser um reality raiz de convivência, música e cheio de novidade", disse Ana Clara recentemente.

Em participação no programa Caldeirão Com Mion, a apresentadora comentou sobre o novo momento da sua carreira. "Estou muito animada! Acho que vai ser um programa que vai seduzir todo mundo, porque música é uma coisa que as pessoas amam acompanhar. A gente vai ter isso no nosso programa e, também, o fator reality”, afirmou, na ocasião.