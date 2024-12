Beth Goulart relata alegria ao rever a mãe, Nicette Bruno, em reprises de novelas

Filha de Nicette Bruno e Paulo Goulart, a atriz Beth Goulart contou que se sente mais próxima dos pais, já falecidos, ao rever trabalhos antigos

A atriz Beth Goulart abriu o coração ao falar sobre os pais, os grandes atores Nicette Bruno (1933-2020) e Paulo Goulart (1933-2014). Em entrevista ao portal 'Estrelando', a artista contou que se sente feliz e mais próxima ao rever trabalhos antigos dos veteranos.

Atualmente, Nicette está na reprise da novela ‘Alma Gêmea’ (2005), exibida nas tardes da TV Globo. Para Beth Goulart, poder assistir a mãe nas telinhas é bastante emocionante. "Eu adoro ver, adoro rever trabalhos antigos. Na verdade, o artista não morre, ele fica eternizado na sua obra", declarou ela.

"A televisão, o cinema, a literatura, a gente tem essa força de se tornar eterno. O teatro, não, o teatro é uma experiência presencial, e é a grande arte da minha família, nós somos uma família essencialmente teatral, mas ao ver um filme, uma novela, eu tenho muita alegria, me faz sentir mais pertinho deles, ver como eles eram grandes atores, profissionais e pessoas maravilhosas, que só deixaram um exemplo de amor, de respeito, de alegria, de fé, de espiritualidade", continuou a atriz.

Em seguida, Beth Goulart falou sobre a importância do legado que sua família, em grande maioria artistas, deixou no mundo. "Eu tenho certeza que onde a gente está, a família toda de alguma forma está. As pessoas me veem e veem minha mãe, meu pai, meus irmãos, isso é muito bonito. É um sinal de que a gente entrou num lugar muito especial no coração das pessoas, é um lugar da identificação", disse.

E completou: "As pessoas olham em nós uma família, somos seres humanos. Além de artistas, as pessoas veem a gente, os seres humanos que estão ali cumprindo a sua tarefa, realizando o seu ofício, isso é muito bonito, isso nos aproxima como humanidade".

Neta de Nicette Bruno e Paulo Goulart faz 48 anos

No dia 4 de novembro, Vanessa Goulart completou 48 anos. Neta do casal conhecido por todo o Brasil, Nicette Bruno (1933-2020) e Paulo Goulart (1933-2014), a artista esbanja talento no quesito comunicação: é atriz de teatro, TV e cinema, jornalista, apresentadora e escritora.

Em entrevista publicada pela CARAS Brasil, em 2009, Vanessa comentou a relação dos avós: "Se for buscar uma relação igual à deles, eu estou perdida, porque esse é um encontro raro. Os dois são almas gêmeas. Minha avó é uma referência. É linda a dedicação que ela tem com o vovô e com toda a nossa família", disse na época; confira mais detalhes!

