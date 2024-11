Neta de Nicette Bruno e Paulo Goulart faz 48 anos; atriz seguiu os passos dos avós

Nesta segunda-feira, 04, a atriz e jornalista Vanessa Goulart, neta de Nicette Bruno e Paulo Goulart, faz 48 anos; relembre entrevista à CARAS Brasil

Nesta segunda-feira, 04, Vanessa Goulart está completando 48 anos. Neta do casal conhecido por todo o Brasil, Nicette Bruno (1933-2020) e Paulo Goulart (1933-2014), a artista esbanja talento no quesito comunicação: é atriz de teatro, TV e cinema, jornalista, apresentadora e escritora.

Em entrevista publicada pela CARAS Brasil, em 2009, Vanessa comentou a relação dos avós: "Se for buscar uma relação igual à deles, eu estou perdida, porque esse é um encontro raro. Os dois são almas gêmeas. Minha avó é uma referência. É linda a dedicação que ela tem com o vovô e com toda a nossa família", disse na época.

Filha da também atriz e diretora Bárbara Bruno e sobrinha de Beth Goulart e Paulo Goulart Filho, o que não falta na família são grandes referências, contudo, em entrevista à CARAS Brasil no início deste ano, ela e sua mãe ressaltaram que a carreira como atriz veio de forma natural, sem nenhuma imposição: “O grande objetivo da nossa família é, sem dúvida nenhuma, a liberdade. A começar pela liberdade de escolha, então se nós todos fazemos teatro, pode ter certeza de que é por escolha própria.” , disseram.

Vanessa iniciou no meio artístico em 1985, com a peça A Cegonha Boa de Bico. Em 1989 esteve em Cais Oeste, e em 1990, na peça Namoro. Esteve em Auto da Compadecida, em 1992 e outros espetáculos. No cinema, estreou o seu primeiro filme em 1996, em Olhos de Vampa. Em 1999 esteve em Dois Córregos e em 2003, participou de Garotas do ABC.

A Record foi a emissora que marcou o início da sua carreira na TV, quando esteve em Cidadão Brasileiro, em 2006. Em seguida, a atriz participou de Maria Esperança, no SBT, e em 2010 mudou-se para a Globo, onde esteve em Ti-Ti-Ti e na minissérie Dercy de Verdade, em 2012.

Em 2023, Vanessa lançou o livro Frases Curtas Para Dias Longos, obra que faz parte do selo editorial Série Mulheres, da Editora Leader. O livro estimula reflexões e oferece refúgio em meio às adversidades.

ATUAÇÃO EM FAMÍLIA

No início deste ano, Vanessa esteve envolvida em um projeto junto com a sua mãe, Bárbara Bruno. Juntas, elas estrearam a peça Desinfluencers, A Comédia Das Celebridades. Para a CARAS Brasil, na ocasião, ela comentou a alegria que é trabalhar com a mãe: “A gente se dá muito bem! No trabalho e na vida. Hoje em dia principalmente, com a maturidade (...) A gente tá numa fase que tá uma delícia! Uma cumplicidade total, uma confiança total, uma amizade acima de tudo e isso no trabalho se reflete.”, disse.