Beatriz Reis se surpreende com presente luxuoso de Carlinhos Maia

A ex-BBB e influenciadora Beatriz Reis foi surpreendida com um presente do influenciador digital e humorista Carlinhos Maia. Saiba o que ela ganhou!

A ex-BBB e influenciadora Beatriz Reis foi surpreendida pelo influenciador digital e humorista Carlinhos Maia. Nesta terça-feira, 5, ele usou as redes sociais para compartilhar que encontrou Bia do Brás durante um passeio no shopping em São Paulo e a presenteou com duas bolsas de uma marca de luxo.

No vídeo compartilhado, o influenciador diz que ela poderia escolher qualquer presente sem se preocupar com o preço. A atriz ficou indecisa e teve dificuldade em escolher, mas, no fim, o amigo decidiu presenteá-la com os dois itens.

Surpresa, ela perguntou o valor. “Não importa! Esqueça preço. As duas que você gostou”, disse o humorista. "Você vai prometer que vai ser maior ainda do que é e vai fazer coisas incríveis pelas pessoas? Sei que você já faz pela sua família, mas não só pela sua família. Tudo que você puder fazer pelo outro. De verdade, disso aqui, o que mais vale é o seu coração”, completou ele.

Veja como foi o momento:

Beatriz Reis investe fortuna para transformar sorriso; veja antes e depois

Recentemente, Beatriz Reis decidiu renovar o visual! A apresentadora está com um novo sorriso após aderir a lentes de contatos nos dentes e o antes e o depois foi revelado em um post nas redes sociais. De acordo com informações do portal Leo Dias, o procedimento, que foi feito pelo Dr. Viotto, custou cerca de R$ 60 mil, incluindo correção de cor, tamanho, formato e alinhamento, respeitando o visagismo e a naturalidade.

Em outro momento, Beatriz Reis usou as redes sociais para fazer uma agradecimento especial para Patrícia Poeta após estrear seu quadro no programa 'Encontro', da Globo. Na atração, intitulada EconoBia, ela vai às ruas usar toda a sua experiência como camelô pra dar dicas de venda aos feirantes da cidade de São Paulo.

