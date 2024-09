A atriz Bárbara Borges compartilhou um longo desabafo após assistir aos cinco episódios da série documental Pra sempre paquitas, no Globoplay

A atrizBárbara Borges usou suas redes sociais para compartilhar um longo desabafo após assistir aos cinco episódios da série documental Pra sempre paquitas, que está disponível no Globoplay. Ela foi Paquita entre 1995 e 1999, e fez parte do grupo de assistentes de palco da Xuxa conhecido como New Generation.

"Fu fui muito fã das paquitas, eu fui uma paquita e eu vi meninas sendo paquitas depois de mim. Eu vivi a realização do meu sonho de infância de ficar ao lado da Xuxa e fazer parte desse mundo encantado da minha fada madrinha aos 16 anos. Eu vivi as dores e as delícias da realidade desse sonho e sempre busquei transformar e curar", iniciou.

Em seguida, ela falou sobre a nova produção do Globoplay. "29 anos depois, foi lançado o documentário "Pra sempre Paquitas", que está disponível no Globoplay. Ontem eu acabei de ver e preciso compartilhar com vocês o meu sentir… No final do quarto episódio eu tive uma crise de choro forte e sentida… Eu senti muito a dor das Paquitas, de todas as meninas que eu vi na TV e eram referência para mim, que eram tudo o que eu queria ser…", disse.

E continuou: "Eu compreendi muito o que foi aquele momento… Senti muito por elas e senti muito também por mim e pelas meninas do meu grupo, minhas irmãzinhas da Nova Geração e as meninas da Geração 2000. Ao mesmo tempo, veio a compreensão que o documentário explorou e se aprofundou muito nas questões difíceis e traumáticas daquela geração específica".

Ainda durante o texto, ela falou sobre as decisões de Marlene Mattos. "Chegamos num momento em que Marlene fez seus ajustes para melhorar seu comportamento (não sofremos o mesmo que a geração anterior) e Xuxa seguiu na sua omissão, cegueira e egocentrismo. São muitas histórias dentro de uma mesma história", detalhou.

Por fim, opinou sobre o espaço dado para as duas últimas gerações: "Não tivemos o mesmo “colocar os pingos nos is” com a pessoa chave desse sonho: a Xuxa. E já digo logo para quem quiser distorcer: não estou criticando, é apenas a minha constatação sobre o grupo que eu participei e pelas meninas da Geração 2000".

