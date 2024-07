Ator morto de Pantanal, Thommy Schiavo gravava outra novela para Globo

Thommy Schiavo, intérprete de Zoinho em Pantanal, fazia parte do elenco de Guerreiros do Sol, próxima novela do Globoplay

Conhecido por interpretar o peão Zoinho em Pantanal (Globo), o ator Thommy Schiavo morreu nesta semana aos 39 anos. Após o sucesso do remake, lançado em 2022, ele já trabalhava na produção da trama Guerreiros do Sol, novela que deve estrear no Globoplay em 2025.

A novidade foi anunciada pela coluna Play, do jornal O Globo, em setembro do ano passado. Desde então, Thommy Schiavo trabalhava ao lado de nomes como Lucas Gouvêa, Roberto Rodrigues e Mateus Carsan.

Na novela, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, ele interpreta um policial que vai caçar o cangaceiro Josué (Thomás Aquino), o protagonista. A trama é uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita e tem nomes como Nathalia Dill e José de Abreu no elenco.

Leia também: Morre Thommy Schiavo, que interpretou o Zoinho na novela Pantanal

A notícia da morte do artista foi confirmada pelo ator Leandro Lima, que contracenou com ele em Pantanal. Através de seu perfil no Instagram, ele lamentou a partida do amigo e relembrou os bons momentos que vieram juntos.

"Acabo de receber uma notícia muito triste, nosso amigo Thommy Schiavo nos deixou. Ainda estou atônito, tentando digerir tudo isso. Thommy era uma cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos e cuidar das pessoas."

"Lembrando dele chamando todo mundo pra assistir um pôr do sol lindo ouvindo Tião carreiro ou pedindo para cantar junto Peão (uma de suas favoritas) lá no pantanal. Ele deixa Larinha, sua filha, com quem sonhava tanto (mesmo antes dela nascer) e amava demais. Esse retrato que fiz dele lembro como se fosse hoje. Estamos orando por você nosso eterno peão Zoinho", escreveu ele.

Thommy Schiavo morreu neste sábado, 20. Além da filha, o ator deixa também sua esposa, a maquiadora Angra Monaliza, que conheceu nos bastidores de Pantanal. De acordo com a Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP), o ator teria sofrido uma queda de um prédio de dois andares e não resistiu.

A notícia da morte foi posteriormente confirmada pela equipe do artista através das redes sociais. Além de Pantanal e Guerreiros do Sol, ele já esteve em produções como Paraíso (2008), Escrito nas Estrelas (2009), Beleza Pura (2010) e Cordel Encantado (2011).

CONFIRA NA ÍNTEGRA HOMENAGEM DE LEANDRO LIMA A THOMMY SCHIAVO NAS REDES SOCIAIS: