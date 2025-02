Ator de História de Amor participou de filmes com Os Trapalhões e morreu aos 82 anos

No ar na reprise de História de Amor, Jorge Cherques esteve em diversas novelas de sucesso e trabalhou ao lado de Renato Aragão em filmes dos Trapalhões

O ator Jorge Cherques, que está no ar na Globo como Noé na reprise de História de Amor, morreu em 2011, aos 82 anos, em decorrência de falência de múltiplos órgãos. Além de participar de diversas novelas de sucesso, como Vamp, Alma Gêmea e Por Amor, o intérprete acumulou trabalhos com Os Trapalhões no cinema. Relembre a carreira do artista.

Trajetória no teatro

Jorge Cherques iniciou sua carreira nos palcos em 1943, ainda jovem, participando da lendária peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues (1912-1980). Seu talento o levou a diversas produções teatrais de grande repercussão, onde conquistou reconhecimento e prêmios ao longo dos anos. Com a ascensão da televisão, ele migrou para a TV Tupi, onde integrou o elenco do Grande Teatro Tupi, antes de se consolidar na Rede Globo.

Ao longo das décadas, Cherques participou de dezenas de novelas de sucesso. Entre seus trabalhos mais notáveis estão a versão de 1975 de Gabriela, A Sucessora, Vamp, Por Amor e Alma Gêmea. Na reprise de História de Amor na Globo, o público pode relembrar sua atuação como Noé.

Seu talento para papéis de coadjuvante expressivos fazia dele uma presença constante em produções da Globo, emissora na qual ele também se destacou no Sítio do Picapau Amarelo e no humorístico Zorra Total, um de seus últimos trabalhos.

Cinema e Os Trapalhões

Além da televisão, Jorge Cherques teve uma carreira frutífera no cinema. Durante as décadas de 1970 e 1980, trabalhou em diversos filmes junto com Os Trapalhões, contracenando com Renato Aragão(90), Dedé Santana (88), Mussum(1941-1994) e Zacarias(1934-1990).

Em produções como Robin Hood, o Trapalhão da Floresta e Os Três Mosqueteiros Trapalhões, ele frequentemente interpretava vilões ou antagonistas de destaque, o que fez dele um rosto familiar para os fãs do quarteto humorístico.

Nos últimos anos de vida, Cherques passou a se dedicar ao teatro e à preparação de novos atores. Em 2011, faleceu aos 82 anos devido à falência de múltiplos órgãos. Seu sepultamento ocorreu no Cemitério Israelita de Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro.

O ator Jorge Cherques - Reprodução/Globo

Leia também: Globo transformou vilão em alívio cômico para turbinar ibope de novela há 23 anos