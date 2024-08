A atleta Ana Cláudia Lemos expressou indignação com o comentarista Rodrigo Nascimento, da Sportv o canal pago esportivo da Globo

A atleta Ana Cláudia Lemos expressou indignação com o comentarista Rodrigo Nascimento, da Sportv. A velocista criticou o também atleta após a eliminação da equipe masculina nas provas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, e disse que ele passou pano para os homens por serem todos treinados pelo mesmo técnico.

Durante a transmissão do canal pago, Rodrigo falou sobre a eliminação do time masculino das provas de atletismo. "Infelizmente não fizemos uma boa largada, não tivemos uma corrida boa de todo mundo", relatou.

"Olhando as parciais a gente viu que ninguém correu muito bem. Já sabia um pouquinho, pela fase que estamos passando na velocidade, agora é fechar o ciclo, virar a página de alguma forma e rever tudo o que foi feito de errado, o que a gente pode acertar novamente", continuou ele.

Em seguida, afirmou: "Os atletas têm que ser responsáveis. Vejo muita gente cobrando dirigentes, cobrando treinadores... Não. Quem entra em pista? Atleta. A gente está bem treinado. Isso eu tô falando porque eu carreguei esse peso durante três anos. Isso é palavra minha, de atleta, eu me responsabilizo pelo o que eu falo", disparou.

"Como sempre, o atleta passando pano para o treinador do 4x100m, treinador esse que é o treinador dele pessoal. Gente, que absurdo é esse? Um comentarista que deveria falar a verdade, e está dizendo que os atletas têm que repensar?", disse ela em sua conta pessoal no X.

Ana Cláudia também revelou detalhes dos bastidores dos treinamentos, que, segundo ela, prejudicaram a classificação da equipe feminina para a Olimpíada. "Conta aqui, Rodrigo, os bastidores. Conta a falta de treinos, sua reunião entre os atletas, (você não se diz capitão?). Desculpa, você não é capitão, e precisa aprender a falar o que de fato aconteceu", escreveu ela.

Vale lembrar que Nascimento é treinado por Victor Fernandes, que atualmente treina tanto a equipe masculina quanto a feminina do 4x100m. Na prática, Fernandes só trabalha com atletas masculinos. As atletas femininas foram treinadas informalmente por Katsuhico Nakaya.

A reunião que Ana Cláudia se referiu em sua postagem aconteceu no início do ano, nos Estados Unidos. Na ocasião, os principais atletas do país e seus treinadores participaram da conversa. Nascimento barrou a participação de alguns atletas no papo, e permitiu apenas Victor e alguns companheiros. As informações são do portal Notícias da TV.

