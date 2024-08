Ana Thaís Matos chora na TV. Saiba o que aconteceu com ela

Durante a cobertura das Olimpíadas 2024, Ana Thaís Matos cai no choro ao vivo na Globo e explica o motivo das lágrimas

A comentarista Ana Thaís Matos não segurou as lágrimas durante a cobertura das Olimpíadas de Paris 2024 nesta terça-feira, 16. Ela chorou enquanto falava sobre a vitória da seleção de futebol feminino em uma partida na competição e a ida para a final.

Ao ficar emocionada, ela explicou o motivo de suas lágrimas, já que lembrou de sua própria história profissional. "Faz seis anos que estou na TV Globo e comecei aqui como comentarista da Copa do Mundo Feminina. Eu sonhei muito em comentar esse momento e estamos em uma final olímpica. Não tem nada, nem ninguém que me tirem esse sentimento de olhar essas mulheres. Sou fã delas, existo porque elas existem", disse ela.

E completou: "Estou sem saber como me portar, não tenho decoro neste momento. Estou, de fato, muito emocionada, sonhei muito com esse momento e eu sabia que essas mulheres seriam capazes. Elas tinham condições de chegar onde chegaram e tudo que falamos nesses seis anos, está se confirmando agora".

Homenagem de Galvão Bueno para Ana Thaís Matos

O narrador esportivo Galvão Bueno fez questão de homenagear a comentarista Ana Thais Matos após a vitória da Argentina na Copa do Mundo do Catar em dezembro de 2022. No final da transmissão ao vivo na Globo, ele elogiou o trabalho da colega e falou sobre a conquista dela para as mulheres, já que foi a primeira mulher a ser comentarista em um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Emocionado, ele elogiou a colega. “Eu quero dar parabéns a você pela sua presença. Volto a dizer, mais uma vez, abrindo portas. Seja muito bem-vinda em outras Copas. Não estaremos mais juntos, mas seja muito bem-vinda em outras copas. Você representa uma vitória para as mulheres em um trabalho que sempre foi muito dos homens. É muito bom tê-la aqui”, disse ele.

Então, Ana Thais agradeceu pelo carinho dele. “Eu agradeço em nome de todas as mulheres da equipe, as mulheres da empresa, as mulheres que se sentem felizes e representadas de alguma forma. Eu me sinto honrada de trabalhar com você e fazer parte da sua última Copa do Mundo aqui na TV aberta”, contou.